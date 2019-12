Rige un alerta meteorológico por lluvias y tormentas en Berazategui, Quilmes y Varela

Un aviso de lluvias intensas con ráfagas lanzó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes 30/12. El Alerta rige para una amplia zona que incluye la ciudad de Buenos Aires, el noreste y sur de la provincia de Buenos Aires.

El alerta rige para “Buenos Aires, Centro y sur de Córdoba, Centro y sur de Entre Ríos, Sudeste de La Pampa, Este de Río Negro, Sur y centro de Santa Fe, Ciudad Autonoma de Buenos Aires y Rio de la Plata”, especificó el SMN.

“Sobre parte del área de cobertura se están registrando lluvias y tormentas de variada intensidad, se prevé que durante el dia de hoy lunes 30 se generalicen a toda la región, esperándose que algunas de estas tormentas puedan ser localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos periodos, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas”.

“Se esperan valores de precipitación acumulada de alrededor de 50mm y 100mm durante el dia de hoy lunes 30 pudiendo ser puntualmente superados, principalmente, en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires y en el centro y sur de Cordoba. Para el noreste de la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autonoma de Buenos Aires y Rio de la Plata los fenomenos mas intensos se esperan a partir de la tarde o noche de hoy”.

Ante el aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional- Argentina para hoy, lunes 30/12, que afecta a #Berazategui, te acercamos algunas recomendaciones:

– No saques la basura, para evitar tapar desagües.

– No permanezcas a la intemperie. En caso de estar en la calle, circulá por lugares seguros .

– No pases por sectores bajo agua, mucho menos si supera la altura de la rodilla.

– No toques alambrados ni cables en la calle. Si ves esta situación irregular, da aviso de inmediato a alguno de los teléfonos municipales:

– CAV: 0800-666-3405.

– Secretaría de Seguridad: 147 (Emergencias) – 0800-999-0247/2525.

– En caso de tener un accidente, comunicate con el CEM al 107.