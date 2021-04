Rige un alerta meteorológico por lluvias y tormentas en Berazategui, Quilmes y Varela

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este sábado tormentas fuertes durante casi toda la jornada, vientos moderados de direcciones variables con ráfagas y una temperatura que irá de los 19 a los 23 grados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En su pronóstico extendido, el SMN anuncia para el domingo cielo parcialmente a algo nublado, vientos moderados a intensos del sudoeste con ráfagas y una temperatura que oscilará entre los 15 y los 22 grados en la Ciudad y el conurbano bonaerense.

Para el lunes se espera cielo algo cubierto, vientos leves del nororeste y una temperatura que irá de los 13 a los 24 grados.

El martes el cielo volverá a estar algo nublado, habrá vientos leves del noroeste y la temperatura oscilará entre los 14 y los 25 grados.

Ante el aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional- Argentina para hoy, la Municipalidad de Berazategui recomienda:

– No saques la basura, para evitar tapar desagües.

– No permanezcas a la intemperie. En caso de estar en la calle, circulá por lugares seguros – No pases por sectores bajo agua, mucho menos si supera la altura de la rodilla.

– No toques alambrados ni cables en la calle. Si ves esta situación irregular, da aviso de inmediato a alguno de los teléfonos municipales:

– CAV: 0800-666-3405.

– Secretaría de Seguridad: 147 (Emergencias) – 0800-999-0247/2525.

– En caso de tener un accidente, comunicate con el CEM al 107.