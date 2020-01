Denuncian a rugbier por violencia de género: “Te rompo los dientes”

“Tengo ganas de partirte la cabeza”. Escuchá los audios.

En las últimas horas se conoció una denuncia por violencia de género que tiene como protagonista a un exjugador de los clubes Universitario, Albatros Rugby Club y Berisso Rugby.

Se trata de F.P., un hombre que según denuncian los familiares de su exmujer, “tiene varias causas por estafas, robos y violencia. Sin embargo ningún fiscal lo ha llamado a declarar por los hechos cometidos”.

Según la denuncia de la víctima que publica 0221.com.ar se trata de un caso de “violencia extrema”. El acusado comenzó a actuar violentamente luego de que M.S. le pidiera el divorcio.

“Ella ha vivido una ola de violencia sistemática que ningún fiscal se atrevió a parar”, aseguraron desde el entorno de la mujer. En ese sentido explicaron que desde hace un año nadie sabe nada sobre F.P, ni dónde vive, ni de qué trabaja, a quién frecuenta o cómo solventa sus gastos.

“Ni sus amigos ni sus familiares parecen hacerse cargo cuando son consultados al respecto. Sin embargo hace apariciones repentinas (casi siempre nocturnas) generando algún tipo de daño o provocando miedo”, advierten.

Amenazas

El “raid” de violencia comenzó un mes después de la separación: F.P. vio a su ex comprando un café en un local de Starbucks y le envió audios amenazantes. “Estoy en la puerta, entro y te rompo los dientes, así no más te lo digo”; “no te cago a trompadas porque no puedo. ¿Te quedó claro?. Anotala”; “no te rompo los dientes porque no puedo, pero tengo unas ganas de partirte la cabeza… ¿sabés las ganas que tengo de que se te despedace el maxilar?”, se lo escucha decir en los audios que fueron difundidos en las últimas horas.

En esa ocasión, siempre según el testimonio de los familiares y allegados de la víctima, el hombre dejó el auto en marcha y bajó, entró al local y se llevó violentamente, de los pelos, a su exmujer. La empujó una cuadra hasta que intervino la policía y lo forzó a retirarse.

“Acto seguido se pide perimentral y protección para ella y sus hijos, pero nunca podía hacerse efectiva dado que al no conocerse su paradero ‘no podía ser notificado’. Él sabía que al no ser notificado no lo podían detener si violaba la perimetral”, explicaron los denunciantes.

Luego, el ex rugbier “se dedicó a cometer contra su ex diferentes hechos de acoso: piedrazos a la ventana en plena madrugada; difamaciones en lugares de trabajo; roturas de vidrios en los vehículos de ella y de su familia cercana; pintar “puta” con aerosol todo el lateral de su auto mientras ella trabajaba y hasta deambular por el domicilio de su ex en su busca”, explicaron.

Denuncia por robo

En ese marco, también agregaron que “el pasado 19 de septiembre perpetró un robo en la casa del hermano de la víctima en pleno centro platense”. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad.

“F.P. sabía que su excuñado estaba con unos proyectos en marcha y tenía dinero en su casa. El botín que sustrajo asciende a la suma de 15 mil dólares y 200 mil pesos”, explicaron.

“Las cámaras son contundentes y parece que la fiscalía ha logrado notificarlo de la causa, pero sorpresivamente desde la UFI decidieron llegar a una mediación para poder componer el conflicto sin impartir una sentencia penal”, aseguran los denunciantes, quienes reclaman medidas legales necesarias para garantizar su seguridad.