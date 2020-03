El intendente detalló la situación por el Coronavirus en Berazategui

Explicó que la atención al público en los comercios habilitados es «de 7 a 20» y dijo que vio «muchos vehículos» en la calle.

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, actualizó la situación que vive el municipio respecto de la pandemia por Coronavirus y se refirió a cómo está trabajando para combatirla a nivel local. Lo hizo a través de un video publicado este mismo jueves en sus redes sociales.

Allí se expresó en primer lugar sobre los casos positivos, y confirmó que «Seguimos con tres casos de Coronavirus, siguen siendo tres y están bien». Además, «hay cinco casos en observación, aparentemente negativos (sic)», explicó.

Mussi informó que hasta el momento «1500 personas regresaron al municipio» y que «Hay 20 estudiantes voluntarios que desde la (Universidad Nacional) Jauretche están haciendo el seguimiento» de esos casos, los cuales «aparentemente son negativos».

«Estamos preparándonos para cualquier contingencia. Tenemos listas 150 camas en la Escuela Juan Vucetich y tenemos un espacio que nos ofreció el Obispo Tissera en San Pablo Apóstol, en El Pato, un lugar muy bien acondicionado para 60 u 80 camas», señaló Mussi.

Además, el intendente de Berazategui confirmó que «Tenemos cuatro unidades sanitarias con camas a disposición. Estamos preparados pero ojalá no necesitemos usar ninguna. Quiero llevar tranquilidad sobre esto».

También hizo referencia a aquellas personas que continúan saliendo a la calle, incumpliendo el aislamiento decretado por el presidente Alberto Fernández: «Estamos procediendo con esos inescrupulosos que salen a la calle. Ya detuvimos a 74 personas que violaron el DNU del presidente», aseguró.

Horarios

Mussi informó que por el momento rigen horarios específicos para realizar las compras: «En los supermercados mayoristas y minoristas, comercios, ferreterías, farmacias, veterinarias y establecimos que proveen garrafas, el horario de atención al público es de 7 a 20. Y la entrega de medicamentos a domicilio se puede hacer de 7 a 23 horas. Fuera de ese horario usted puede ser detenido», le explicó a los vecinos.

Por otra parte, se refirió también a los escraches en las redes sociales, habituales por estas horas, contra vecinos que habrían violado la cuarentena. «Hay que tener cuidado con la información. «De un vecino que volvió de Gran Bretaña dijeron que era positivo de Coronavirus y no era así. No le generemos un problema a un vecino que está cumpliendo con la cuarentena», pidió, al tiempo que aseguró que «Estamos investigando de donde salió» esa información.

El intendente agradeció a instituciones y vecinos que se pusieron a disposición de las autoridades, ya sea con dinero, tiempo, logística o artículos de primera necesidad.

También destacó que «Desde Salud Mental estamos atendiendo a aquellas personas que están siendo afectadas por la cuarentena, y que quienes lo precisen pueden comunicarse para recibir esa atención.

Por último, dejó un mensaje a todos los berazateguenses y pidió ser «Cuidadosos con la cuarentena. Yo vengo al municipio, y soy persona en riesgo, pero trato de cuidarme. He visto vehículos con cuatro personas arriba… vi muchos vehículos en la calle y no puede ser. No estamos tomando conciencia. No estamos cuidando la vida al otro ni la propia».