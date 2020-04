Mussi habló de todo: infectados, precios de alimentos y los detenidos por no cumplir el aislamiento

El intendente de Berazategui realizó un nuevo repaso por la actualidad del municipio en relación a la emergencia sanitaria y la pandemia por coronavirus. Habló de los casos detectados y se refirió al control de precios, las camas disponibles y las detenciones por incumplimiento del aislamiento social obligatorio.

«Siguen siendo 7 los casos de coronavirus en Berazategui, sin víctimas fatales. Todos los infectados vinieron del exterior o tuvieron contacto con personas que llegaron desde otros países. El único caso que reviste gravedad es un señor que está internado en el hospital Anchorena y que llegó de Brasil, está en terapia pero estable», sostuvo el intendente. Además, informó que son «18 los casos en observación».

Mussi explicó que todos los contagiados «están internandos a nivel privado y no ocupan camas a nivel público», y aclaró que «tenemos 275 camas entre la escuela Vucetich, el San Pablo Apóstol de El Pato, el gimnasio municipal y en diez salitas. Y si es necesario estamos en condiciones de abrir en otro lado», aseguró.

«Este mes pagamos los sueldos, el mes que viene no sé lo que va a pasar»

Por otro lado el intendente hizo mención al control de precios «En 50 supermercados y autoservicios, 5 mayoristas y distribuidoras», en los cuales ya se «labraron 33 actas por infracciones». «De un total de 24 productos esenciales se encontraron sobreprecios en cinco de ellos», agregó.

Además, el municipio firmó «un acuerdo para que el mercado frutihortícola tenga los mismos precios que el Mercado Central. Esto sirve para que los comerciantes no tengan que ir hasta La Matanza», explicó.

Acerca de los preciso máximos establecidos, Mussi informó que «La papa no más de $33 el kilo, la cebolla no más de $31, la mandarina no más de $68, la berenjena no más de $30, la pera no más de $65 , la banana no más de $110, el tomate no más de $85, la lechugano más de $68 y la manzana no más de $65. Cuando detecten otros precios pueden llamar a Defensa del Consumidor», informó.

Provincia entregó insumos y equipamiento hospitalario en Berazategui

Por otra parte, el mandatario confirmó que ya se labraron «154 actas a ciudadanos que no pudieron justificar su presencia en la vía pública» y que «se detuvieron hasta ahora 243 personas que fueron puestas a dispoción del juzgado de Quilmes por incumplimiento de los artículos 205 y 239 del Código Penal. Además recibimos 1256 llamadas de vecinos que denunciaron a gente que no cumplía normas del aislamiento y en 85 operativos se retuvieron 47 vehículos», al tiempo que consideró «increíble» el hecho de «que no se respeten estas normas» cuando «está la vida en peligro».