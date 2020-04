Vecino de Berazategui estuvo cuatro días con fiebre, no lo notificó y armó una fiesta: tiene coronavirus

Un vecino de Berazategui que fue diagnosticado con coronavirus el día 14 de abril, y que permanece internado en el Hospital Evita Pueblo, tuvo fiebre durante cuatro días y no lo notificó. Así lo confirmó este viernes el intendente Juan José Mussi, quien además señaló que el hombre en cuestión organizó una fiesta y contagió a su yerno y, posiblemente, a otras 65 personas que están siendo analizadas.

«Un ciudadano de Berazategui estuvo con fiebre durante cuatro días, burló la cuarentena y hasta organizó una fiesta. Es coronavirus positivo y tiene a otro familiar, su yerno, que también dio positivo», afirmó Mussi. «Obligó al municipio a analizar a otras 65 personas que hemos detectado que estuvieron con él. Es casi un delito», añadió sobre el accionar del vecino del barrio Buenaventura.

Según el intendente, a este hombre «Se le ocurrió andar por la calle rompiendo la cuarentena… ahora nos generó un dolor de cabeza. Lo que él generó alrededor suyo… ¿por qué no se libera la cuarentena? ahí está la respuesta: un señor cuya actitud raya el delito. Cuando se recupere será sometido rigurosamente a la justicia, ya que el juez federal está en conocimiento de esto», explicó Mussi.

«En su familia encontramos dos tipos de gente: los que quieren cumplir la cuarentena y los que no quieren cumplirla. Esto lo comento con mucho dolor, sobre todo como médico. Esto no se puede hacer. Lo mismo me tocó verlo con la meningitis o con el sarampión, esta inconsciencia es fatal. La gente tiene que tener en cuenta que esto es una pandemia, toma en muchos países con muchos fallecidos», explicó el ex Secretario de Ambiente de la Nación.

Por el momento, los casos diagnosticados en Berazategui son 9: los siete que están internados en clínicas de CABA y de partidos vecinos, y este hombre y su yerno, internados en el Evita Pueblo.

Todos ellos están en buen estado de salud y evolucionan bien, incluso quien hasta hace horas atrás permanecía con respirador artificial, estado que ya superó, pudiendo alimentarse por sus propios medios. Además, otros 65 ciudadanos están en estudio, tal cual aclaró el intendente.