Internos bonaerenses al presidente: «Si no toma una medida urgente, la tomaremos nosotros»

Luego de que se confirmara el primer preso con coronavirus en la Argentina, un interno de la Unidad Penal 42 de Florencio Varela, los detenidos en la cárceles bonaerenses exigen ser liberados. Este lunes iniciaron una huelga de hambre, y previamente exigieron al presidente que firme un decreto ordenando ese beneficio.

«Obviamente sabemos de los casos de coronavirus. Sabemos que no hay atención médica, no hay respiradores y no hay ningún tipo de asistencia que nos pueda asistir. Estamos más propensos que nunca», dice un interno en un video que filmó en una Unidad Penal de Florencio Varela.

«Al tener una superpoblación carcelaria, obviamente el virus se va a expandir más rápido. Salió el jefe del complejo el servicio de Florencio Varela a pedir paciencia, ¿que paciencia podemos tener cuando los guardia cárceles trajeron el virus a las cárceles?», dice.

«Señor presidente si usted no toma una medida humanitariamente, el derecho a la vida es un derecho inapelable, y usted es una persona del derecho. El derecho a la vida es un derecho inalienable, hay niños dentro de las cárceles, hay madres embarazadas, gente con afecciones. Si no toma una medida urgente, la tomaremos nosotros, no es una amenaza», asegura el detenido.

«El día de mañana inicia una huelga generalizada y de ahí en adelante veremos, porque los guardia cárceles no se quieren ni acercar. Esto queda a la deriva. Saque un decreto de necesidad de urgencia como pasó en Inglaterra y empiece a liberar, porque esto se desmadra. Nadie quiere violencia, solamente pedimos la igualdad y el derecho a la vida», concluyó.

Mirá el video: