Delincuentes golpearon brutalmente a una mujer en Berazategui

Una mujer fue brutalmente golpeada por cuatro delincuentes que intentaron robarle el auto en Berazategui Oeste. Le abrieron la cabeza y la abandonaron ensangrentada luego de que un automovilista los ahuyentara a bocinazos.

El hecho tuvo lugar el viernes último en horas de la tarde en Calle 128 entre 22 y 23. Hasta allí llegó Celia, vecina de Quilmes, quien minutos antes había asistido a su mamá, una adulta mayor, en cuarentena.

Al bajar de su auto, guardó las llaves en el bolsillo de la campera cuando dos delincuentes, armados, se le abalanzaron y comenzaron a pedirle las llaves del rodado. La secuencia quedó grabada por la cámara de seguridad de un comercio, que muestran la violenta agresión.

Celia contó a PeriódicoElProgreso que «me pedían las llaves. Ahí comenzaron a zamarrearme y a golpearme». A continuación se acercaron otros dos delincuentes, y entre todos golpeaban y pateaban a la mujer, quien terminó con golpes en la nariz y un corte en la cabeza.

«Por suerte pasó un hombre en auto, que es el auto blanco que se ve en el video. Él empezó a tocar bocina y los asustó. Ahí me soltaron y se fueron corriendo», explicó la mujer, quien fue asistida por los vecinos con gasas y vendajes.

A continuación, Celia esperó la llegada de un móvil o de una ambulancia, pero el llamado al 911 de los vecinos no fue atendido con celeridad. «Me volví a mi casa en Quilmes y con mi marido. Recién cuando llegué a Quilmes había llegado un patrullero (al lugar del robo)», contó la víctima del ataque, quien está disfónica por los gritos que profirió mientras los delincuentes le pegaban.

Según relató Celia, al llegar a la comisaría 1° de Berazategui para radicar la denuncia, tuvo que esperar más de una hora para que le recepcionaran la denuncia. «Me dijeron que estaban en cambio de guardia. Y después se demoraron porque no tenían tinta. Me dijeron que la denuncia no valía de nada porque era tentativa de robo, pero lo quise asentar igual porque me dicen que la zona es insegura», contó la mujer.

Por último, Celia y su marido se acercaron al Centro de Salud Sabatto, en calle 14. «Me atendieron, un doctor muy amable», contó Celia, quien se encuentra fuera de peligro, aunque «con golpes y muy dolorida».

Mirá el Video de la agresión: