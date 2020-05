Mussi criticó a Larreta, pidió cerrar los accesos a CABA y dijo que «Dios es peronista»

El intendente Juan José Mussi criticó a un sector de Cambiemos y al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Lareta por la flxibilización de actividades. Incluos pidió cerrar los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

Durante una entrevista con Dady Brieva en El Destape Radio, Mussi dijo que «Todos los intendentes estamos de acuerdo con que Larreta no abra los comercios. Si el Jefe de la Ciudad abre los comercios tendríamos que cerrar los puentes», disparó. En ese sentido agregó que «Estamos pidiendo que la gente trabaje en su barrio, que compre en su barrio, y si los empleados que trabajan en la Capital (sic) tuvieran que ir desde nuestra ciudad sería una catástrofe».

Mussi dijo que «Yo lo pensaría seriamente. Si no, no vamos a terminar nunca. Es volver a lo de Baradero. Nosotros estamos en fase 3, Baradero pasó a fase 4 y ahora volvió a fase 1. Es tirar por la borda cincuenta y pico de días, hay que esperar el momento oportuno. Hay gente de los barrios privados que nos pide que los dejemos jugar al tenis, ¿por qué?», se preguntó el intendente.

Durante la entrevista, Mussi criticó a un sector del macrismo, al que acusó de estar «durísimo. Evidentemente en Cambiemos hay dos sectores: los que tienen responsabilidad de gobernar, que hablan con el presidente, y los que no tienen ninguna responsabilidad, que salen a agredir y hacer todo lo que no hay que hacer en un mometo como este», indicó.

En ese sentido aseguró que «En Berazategui nunca existió la Coalición Civíca. No se presentaron a elecciones y ahora aparecieron criticando y pidiendo explicaciones, una Coalición Cívica sin nombre y apellido. Yo les dije que vengan a ver si me pueden ayudar en algo primero. Es muy feo esto», aseguró, y cargó contra la ex ministra de Seguridad: «Cuando escucho a Patricia Bullrich, que creo es una de las peores, siento algo muy especial que no lo quiero sentir por ningún argentino», expresó.

Sobre cómo está actuando el Gobierno Nacional, el jefe comunal sostuvo que «Esta pandemia va a ser una bisaagra y la gente se va a dar cuenta quienes son los que los pueden gobernar. Pobre de nosotros si hubiera estado el otro gobierno manejando la pandemia. Dejaron los hospitales hechos pedazos. Hay mucha gente que está reconociendo al Estado».

Pra finalizar, Mussi aseguró que «En este momento, el sector público en la pandemia está interpretando un rol tan importante… pobre de nosotros si hubiera sido Macri el presidente de los argentinos. Yo todos los días digo bendito sea Alberto Fernández. Dios no siluminó. Yo pienso que Dios es peronista», finalizó Mussi.