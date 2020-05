Miedo y preocupación entre los vecinos de Villa Azul

Vecinos del barrio Villa Azul, ubicado en Quilmes y Avellaneda mostraron su descontento y preocupación por el aislamiento estricto dispuesto por las autoridades provinciales y locales luego de que se detectara un brote de coronavirus en el lugar.

Según el censo realizado en barrios populares de la provincia de Buenos Aires en noviembre de 2018, en el Barrio Villa Azul viven 3.128 personas en 837 viviendas. Desde el domingo se determinó que haya un «aislamiento estricto», por lo que ningún vecino puede salir de su vivienda.

Esta situación provocó un gran malestar entre los habitantes del barrio, quienes se quejan por no poder trabajar o adquirir alimentos. Además, repiten que el los municipios debieron controlar mucho antes lo que ocurría con el virus en el barrio.

«Yo vivo con mi hijo de 8 años, mi esposa y mi padre. Trabajo en la Municipalidad de Avellaneda pero me dijeron que no puedo ir a trabajar», aseguró Matías, que vive sobre la avenida Ramón Franco al 6500. En mi cuadra no hay ningún contagiado y me siento discriminado porque no puedo, ni siquiera, ir a la otra cuadra a comprar comida», agregó.

Pablo, en tanto, se acercó al operativo que montaron el Ministerio de Salud y el de Desarrollo de la provincia para saber si puede salir para cumplir su labor de trabajador esencial. «Trabajo en mantenimiento y todavía no sé si puedo salir o no. Además a mi casa todavía no llegó la mercadería que ayer estuvieron entregando», sostuvo.

Esta mañana, se vivió un momento tenso cuando tres vecinas increparon a una de las referentes barriales. Le exigían que fuera a sus casas para preguntarles cómo están ellas y sus familias. «Siento abandono y acá solo aparecen para las cámaras porque adentro del barrio no entró nadie», dijo Gabriela. «Acá todos compartimos todo, así que seguro hay un 80% del barrio contagiado. No quiero esperar a sentirme mal para que me hagan el estudio», añadió.

Por su parte, Graciela expresó que su hija y su nuera se encuentran en la Universidad de Quilmes, en el sector dispuesto especialmente para aislar a las personas con Covid-19. «A mí no me hicieron ningún testeo. Los vecinos nos preguntamos entre nosotros cómo estamos», remarcó como una de las formas de cuidado que adoptan entre ellos.

Por su parte Antonio, un adulto mayor que se mostró preocupado por la situación, se tranquilizó cuando corroboró que no tuvo síntomas. «Me acerqué porque sé que estoy en edad de riesgo y quiero estar seguro de que no estoy contagiado. Me preguntaron si tenía síntomas y por suerte no tengo ninguno», dijo ya más tranquilo y luego de haber hecho su consulta.

Desde el barrio se iniciaron muchas acciones solidarias, entre ellas la de distintos clubes cercanos también comenzaron a juntar alimentos y ropa para donarles a los vecinos que más necesitan. Uno de ellos es el club La Famoza Juniors, ubicado a pocas cuadras de Villa Azul, donde comenzaron a recolectar mercadería, ropa, artículos de limpieza y de higiene para repartir entre los vecinos.

Fuente: Télam