Mussi sobre la cuarentena: «Por favor vecino reaccione».

Juan José Mussi volvió a mostrarse molesto y preocupado por el accionar de aquellos vecinos que no respetan la cuarentena. En un video grabado y difundido en sus redes sociales, el mandatario se ofuscó con quienes piden que los cuiden pero que no se cuidan a si mismos.

El intendente recordó que «Una persona contagió a 14 personas por haber descuidado la cuarentena. Nosotros estamos en las calles, en las colas con los jubilados, con las medialunas, dando el cafecito, tomando la temperatura… pero todo eso se tira por la borda cuando hay algún inconsciente que hace esas cosas que no debe hacer», aseguró.

«Por favor vecino reaccione. Nos piden que pongamos un policía en cada esquina… no puede ser, ¿por qué la policía? si no tenemos (policías) para las 16 mil cuadras que hay en Berazategui, ¿por qué tiene que ser la policía y no la conciencia de cada uno? para los que critican que no hay control, el que hace bien las cosas no necesita policías porque hace las cosas bien. No podemos tener un policía para cada inconsciente», indicó, molesto, el jefe comunal.

En ese sentido Mussi recordó que «Estamos en la calle con personas, en los comercios. Estamos preocupados por todo esto, pero no nos pidan cosas que no podemos hacer. Buscamos todos los medios, pintamos las veredas para que estén separados, ¿qué mas tenemos que hacer? esa incomprensión duele», aseguró, y finalizó recalcando que «Estamos todo el día atendiendo a la gente, casi sin recursos y con muy poco personal. Por favor comprendan».