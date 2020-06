Quilmes deriva pacientes a otros municipios por falta de camas

Los casos de covid-19 ya superaron el número de camas, aunque el municipio dice que hay disponibilidad.

Los casos de coronavirus en Quilmes superaron los 600 positivos esta semana y las camas de internación disponibles parecen no ser suficientes. En los últimos días, pacientes con síntomas como dolor de pecho o dificultades respiratorias debieron ser derivados a otros municipios, como Berazategui y Almirante Brown.

El último fin de semana, un trabajador del SAME Quilmes aseguró a Periódico El Progreso que «Nosotros tenemos que derivar pacientes que levantamos del domicilio al hospital de Quilmes o al UPA. El sábado a las 3 de la mañana trasladé a un paciente al hospital Iriarte con dificultad respiratoria. La médica me dijo que no tenía lugar para nadie, solo para covid19 positivo -Si es positivo te lo acepto, pero otro paciente no te puede aceptar- me dijo». La misma fuente indicó que «En Solano y en el UPA Bernal no tienen lugar. Estuve dos horas para intentar derivar al paciente a otro municipio y me dijeron que no pueden derivarlo desde la ambulancia, sólo se derivan si están ingresados», explicó.

Acerca del paciente, el trabajador dijo que debieron dejarlo en la calle ante la imposibilidad de alojarlo en algún centro de salud: «nos pidió que lo bajemos en la estación de Bernal. Estuvimos casi tres horas deambulando», explicó, y aclaró que «estaba mal pero podía caminar por sus propios medios».

Este medio se comunicó con autoridades del municipio de Quilmes y del hospital Iriarte, desde donde desmintieron que no haya disponibilidad de camas. «El hospital Iriarte no está colapsado, ni tampoco al 100% (la ocupación de camas). Sí está con una ocupación alta debido a que aloja a pacientes confirmados y sospechosos de covid-19 de las villas Azul e Itatí, pero al momento no esta derivando pacientes a otros hospitales», informaron desde el Iriarte. En tanto desde la Municipalidad de Quilmes sostuvieron que «Hay camas disponibles».

Cabe destacar que, a las camas que funcionan habitualmente en el hospital Iriarte, se sumaron hace dos semanas las 25 de la extensión del hospital modular, sumando allí un total de 172 plazas. Además, hay 24 camas de terapia intensiva y 53 de atención leve en la Unidad de Pronta Atención en Bernal Oeste.

Por otra parte, en el Centro de aislamiento de la Universidad de Quilmes hay 133 camas para pacientes leves, a las que hay que sumar 10 en el Centro Modelo de Don Bosco y otras 14 camas en el CIC María Eva. El total es de 405 camas, sin contabilizar las que se encuentran en clínicas y sanatorios privados (aunqeue en este caso también suelen ocuparlas personas domiciliadas en otros municipios).

Pese a la respuesta de las autoridades municipales y sanitarias, un ambulanciero sostuvo ante este medio que en los últimos días han tenido que derivar pacientes diagnosticados con Covid19 (en fase de recuperación) a centros de aislamiento de Berazategui y Almirante Brown.