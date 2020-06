Vecinos de Berazategui explotan de furia por la falta de agua

Por Nicolás Santomé

En los últimos días los vecinos explotaron contra la Municipalidad de Berazategui porque no ha querido o no ha podido solucionar la falta de agua en el distrito. En algunos barrios llevan días sin suministro, imposibilitados de higienizarse en medio de la emergencia sanitaria.

«En el barrio María Angélica hace tres días que no hay agua, ya no se explica como el intendente no hace nada para solucionar esto. Hace 35 años que gobierna Berazategui y jamás pudo solucionar este problema», indicó a este medio Antonella Benítez. La mujer, mamá de tres chicos, explicó que «no podemos lavar los pisos ni desinfectar. Nos piden que nos quedemos en casa… es lo único que hacen, pedir cosas a los vecinos, ¿cuando van a hacer algo de verdad?», se preguntó.

Los reclamos se multiplicaron el jueves, día en que la Municipalidad emitió un comunicado advirtiendo que habría falta de suministro. Sin embargo, y pese al compromiso del intendente antes de las elecciones acerca de dar una solución definitiva al problema, la falta de agua continúa.

Villa Mitre, Jacarandá, El Sol, Almafuerte, La Serranita y San Juan reportaron falta de agua en los últimos días. Lo mismo en Primavera, Los Manzanos y 12 de octubre. También en la zona de Sourigues, Kennedy norte, San Blas y Ranelagh, así como en Textil, La Porteña, Pueblo Nuevo, Bustillo y Sarmiento. No hay localidades que no tengan problemas con el suministro de agua.

Mariano, del barrio Los Manzanos, aseguró que «es imposible vivir así. Hay gente con chicos, con personas mayores y con discapacidad, es insalubre esto. Y encima no te atienden los reclamos… ya no sabemos que hacer».

Pedro, del barrio General Belgrano, aseguró que «Esto no es de ahora, es de hace años. Nosotros pagamos los impuestos como corresponde, por eso es inaceptable que no tengamos algo tan básico como el agua. Esto no es por una bandera política, a mi no me interesa esa discusión, me interesa que el municipio me de los servicios por los que pago», pidió.

El jueves, la Municipalidad difundió un comunicado en donde aseguró que «Debido a tareas de reparación que se están realizando hoy, jueves 4/6, en un caño de agua ubicado en la calle 22 y 146, algunos barrios podrían sufrir baja presión del suministro. Las zonas afectadas son: Berazategui Centro; Villa España; El Ombú; Villa Julia; 9 de Julio; Jacarandá y Asunción-Mosconi».

La explicación no parece ser suficiente para los ciudadanos, que exigen obras desde hace años y le recuerdan al intendente Juan José Mussi el compromiso que tomó durante la campaña 2019 para solucionar definitivamente el desabastecimiento de agua.