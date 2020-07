“¿Cómo quieren que esté una persona que lo muelen a golpes en su propia casa? ¿Que estaba durmiendo, se levanta y le entran a dar? No hay manera de ver a una persona normal. Estaba hecho mierda, molido a golpes, con su vida dependiendo de un tipo que no conoce y al que no le abrió las puertas de su casa”, describió su hijo en diálogo con la prensa.

“No sé si mi papá vio el video, lo tenemos aislado de la televisión los medios y todo lo que le reviva ese momento. Ya se lo reviven los dolores que tiene, cada vez que intenta ir al baño tiene un dolor que es como recibir una piña de lo que vivió”, expresó el hombre y aclaró que si bien la salud de su padre “es frágil”, se encuentra “estable a nivel enfermedades de base, pero es un dominó”.

En ese sentido, se refirió a la inseguridad del barrio y confirmó que van a irse de Quilmes tras lo sucedido porque “tienen miedo”: “Acá no es borrón y cuenta nueva. Vender la casa es una decisión. Si no me voy y sigo acá ellos también siguen ahí, tengo miedo, no puedo exponerme a que esto sea una lluvia de balas, no puedo tener a mi mujer con los ovarios en la garganta de lunes a viernes porque vengo a trabajar”, expresó convencido.

Por otro lado, se refirió a la caravana que se realizó en homenaje a Moreyra: “La tomamos con respeto porque el mismo sentimiento de pérdida que tenemos nosotros lo tienen ellos”, dijo y agregó: “Tienen derecho y libertad de hacerlo, es lo que corresponde, eran fervientes simpatizantes del club de Quilmes y es lo que los familiares querían y lo que todos los vecinos hubiesen hecho si la historia hubiese sido al revés”.

“No tendría que estar muerto, tendría que haber estado preso», expresó en relación a Moreyra. «Tenía complicaciones importantes en su prontuario, hubiese estado viva, hubiese tenido una posibilidad de reinsertarse en la sociedad, pero pasó lo que pasó”, dijo Federico en referencia al delincuente abatido.

Tras el hecho, las calles de Quilmes también registraron una movilización en apoyo al jubilado y en pedido de mayor seguridad para los vecinos: “Lo tomamos como una caricia al alma, no se lo pudimos mostrar a mi papá pero nos sentimos muy apoyados y que, por un lado, dentro de lo negativo, hay un rayo de esperanza para la seguridad, para la policía, que está atada de pies y manos, tienen límites por todos lados. Nosotros tenemos que apoyarlos para que tengan los móviles, los chalecos, las herramientas”.

«No entiendo qué le pasa a la gente, a mi me robaron un montón de veces y nunca me pegaron, no se si es una cuestión de drogas o qué. No entiendo cómo pueden agarrar a un viejo y rematarlo a golpes, es sanguinario, no me entra en la cabeza, son cosas que no entiendo», finalizó.