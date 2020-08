Berazategui | Lo despidieron y vive a la intemperie con cinco hijos

Por Mariano Patitucci

Enrique Ernesto Barvoza es su nombre. Tiene 65 años, vive con su pareja Gabriela y es papá de cinco niños, de 3, 6, 10, 11 y 14 años. Luego de años de trabajo duro en el campo, manteniendo el lugar y cuidando los animales, tuvo la desgracia de ser despedido, sin razones claras, sin aviso previo ni una indemnización correspondiente a todos los años de esfuerzo y dedicación.

No solo lo dejaron sin trabajo, sino que los dejaron sin hogar, en la calle, en pleno invierno y con una pandemia mundial que ya se cobró la vida de miles de argentinos.

Gracias a la ayuda de algunos vecinos, Enrique y su familia (Gabriela y los chicos no aparecen en las fotografías) pudieron instalarse en una construcción abandonada en El Pato, en calle 517 y 645. Sin embargo, allí no hay servicios de luz ni agua. Ni siquiera un techo tiene la construcción. No tienen nada.



No me voy a extender en reclamos a quienes hicieron semejante barbaridad, la vida se encargará de esas cosas. Sólo quiero aprovechar este espacio para pedirles, rogarles que me ayuden a compartir esta información para poder ayudar a esta familia.

Enrique no quiere limosnas (aunque cualquier tipo de ayuda es bienvenida). Quiere un trabajo digno y un hogar para sus hijos.

*Quienes puedan ayudar de alguna manera pueden comunicarse al Facebook de Mariano