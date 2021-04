A los 73 años, murió Mauro Viale

El periodista tenía 73 años. Falleció esta noche tras sufrir un paro cardíaco en el Sanatorio Los Arcos, donde se encontraba internado desde el sábado por un cuadro severo de coronavirus. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Rolando Graña durante la edición de GPS.

“Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar hoy y es que ha muerto Mauro Viale. Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy estuve hablando con Jonatan (Viale, su hijo) temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue”, dijo el periodista.

El periodista, cuyo verdadero nombre era Mauricio Goldfarb, se encontraba en el porteño Sanatorio Los Arcos y había recibido la primera dosis de la vacuna Sinopharm el último jueves.

De acuerdo a lo informado por la señal de cable A 24, donde encabezaba distintos ciclos de actualidad, tuvo fiebre y empezó a mostrar otros síntomas propios de la Covid-19, por lo que fue alojado en la clínica del barrio porteño de Palermo.

Pese a detectársele una neumonía bilateral y haber permanecido en la sala de terapia intensiva durante el sábado, en la tarde del domingo había sido devuelto a una sala común, aunque sus pulmones seguían comprometidos.

“Te vas a poner bien porque sos un toro. Gracias por los mensajes de amor y fuerza. Los necesitamos mucho”, posteó entonces en redes sociales Jonatan Viale, quien heredó la profesión de su padre.

La trayectoria de Vialeestuvo marcada primero como la voz del fútbol argentino a nivel local (desde 1977 y siendo el relator principal del staff de “Fútbol de Primera” entre agosto de 1985 y junio de 1989 en la pantalla de la TV estatal) y también narrando los partidos de la Selección en los Mundiales.

Además, su estilo capaz de combinar el olfato periodístico con cierto gusto por el escándalo y casos policiales para cuyo tratamiento incluía dramatizaciones, lo volcó en otros programas vespertinos similares: “Anochecer con Mauro Viale” (1993 y 1995) y “La tarde con Mauro Viale” (1994).

Entre América y ATC, estuvo como conductor en “Impacto a las 7” y en su vuelta a la señal estatal encabezó “Despertate con Mauro Viale” a la mañana; “Cámaras”, a la tarde “Detrás de la historia”, este último con libretos de Hugo Moser, y a la noche “Polémica en el fútbol”, pero su estancia allí se terminó con el final del menemismo.

Durante la primera década del nuevo siglo y afincado exclusivamente en América, estuvo al frente de “El Diario de la Tarde”, “Mauro de Remate” y “Edición Extra: Deportes”, -además animó “Historias Impactantes” (entre 2006 y 2010 en Canal 26) y “Los Especiales de Mauro Viale”.

Ahora compartiendo espacios entre las dos emisoras de América, la de aire y la de cable A 24, se puso al hombro “Político” (2010-2013), “Mauro Viale 120” (2011), “Mauro 360” (en dúplex en 2012-2013), “Mauro, la Pura Verdad” (2013) “A24 a las 18” (2014-2018) y dos espacios en los que continuaba hasta el presente: “Polémica en el bar” (en América desde 2017) y “Más que noticias” (en A24 desde 2019).