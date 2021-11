Acusan a Juan José Mussi de utilizar los recursos del Estado con fines políticos partidarios

El cimbronazo que significó para Juan José Mussi perder un 20% de votos en las últimas PASO, lo motivó a mover todas sus fichas para recuperar el terreno perdido en las legislativas del próximo 14 de noviembre. La catarata de propaganda partidaria a la que somete por estas horas a los berazateguenses no pasó desapercibida por la oposición, que cuestiona el uso de los recursos estatales (dinero, tiempo y empleados municipales) con fines netamente electorales.

Días atrás, el periodista Jorge Tronqui se refirió a la base de datos de la tarjeta ID, creada por Patricio Mussi, como fuente de información para que el mussismo contactara a los ciudadanos (previo repaso de los padrones, claro) para preguntarles por qué no habían ido a votar, creyendo que esa era una de las causas de la pérdida de votos en agosto último.

Ahora, el radical (hoy en alianza con Juntos) Gustavo González, cargó con todo contra el barón peronista con un comunicado en el que explica que «Desde el año 1987, hace exactamente 34 años que el intendente Juan José Mussi gobierna la ciudad de Berazategui como si fuera propia, el culto a la personalidad y fomento a la obsecuencia ha sido una constante en este municipio del conurbano».

En ese sentido, el consejero escolar comparó a Mussi con Luis XIV, el Rey de Francia que afirmaba “El Estado soy yo”, y que gobernó con mano dura durante 72 años. «Nuestro Intendente, que busca casi la mitad de mandato del Luis XIV, tiene el mismo concepto. Utiliza todos y cada uno de los medios estatales e institucionales como si fueran propios. Oficinas estatales con su foto, elementos del Estado con su nombre, carteles de obra pública con su apellido, utilización de empleados estatales para campañas personales y partidarias», sostuvo.

LEE TAMBIEN: Mussi le puso fecha de vencimiento a su carrera política

Además, González expresó que «El propio intendente afirma que desde que gobierna “no hay mas Unidades Básicas, porque cada Sociedad de Fomento, cada Centro de Jubilados es una Unidad Básica”, en alusión al copamiento que el mussismo hizo de esas instituciones, hoy casi inaccesibles para los vecinos.

«Estamos a las vísperas de las elecciones, las tasas municipales llegaron a los hogares con la boleta partidaria, todos los datos obtenidos por el municipio para enviar por WhatsApp, por mail y todas las vías posibles la boleta con la consigna «Vecinas y Vecinos: Tenemos obras y nuevos proyectos en marcha que necesitamos continuar y terminar. El 14 de noviembre votemos pensando en Berazategui. Yo no estoy en la boleta, busquen a mi candidato: López, Federico. Lista 507. Un fuerte abrazo. Dr. Juan José Mussi»«.

«Como Luis XIV, (Mussi) no logra diferenciar Estado – Gobierno – Partido Político y culto a la personalidad. El medioevo quedo lejos, pero en Berazategui las prácticas son parecidas», precisó el radical, al tiempo que cerró diciendo que «El artículo 1 de la Constitución dice que «La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma Representativa, Republicana y Federal», algo que en Berazategui vergonzosamente esto no se cumple. Tenemos municipalidad del siglo XXI con edificio inteligente, pero la forma de hacer política del siglo XVII. Señor Intendente, El Estado no es usted no siga utilizando recursos públicos para campañas personales», cerró el consejero.