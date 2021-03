Afiliados de PAMI protestaron frente a la sede de Berazategui centro

La sede de PAMI Berazategui centro fue centro de una protesta este lunes cuando afiliados reclamaron por la quita de prestaciones y la pésima atención que les brindan desde hace meses. Denuncian estar “cansados” de los malos tratos que reciben y aseguran que no se respetan los protocolos sanitarios de Distanciamientos Social.

Según testimonios que pudo recoger Periódico El Progreso, desde el inicio de la pandemia los adultos mayores vienen sufriendo un recorte en sus prestaciones que los afecta enormemente, entre ellas las internaciones domiciliarias.

Otro de los inconvenientes que detallan los abuelos es que los obligan a pedir turnos de manera online, pero al no saber cómo o no contar con un teléfono o computadora con internet, se quedan sin ser atendidos.

“Los abuelos vienen a PAME personalmente, que es como hicieron toda la vida; el problema es que acá no los atiende y les dicen que vayan a sus casas y vuelvan cuando tengan el turno, pero los adultos muchas veces no saben como hacer y acá en PAMI Berazategui no los asisten, los echan”, confió una fuente.

Otro de los inconvenientes para los afiliados es que la sede de PAMI en Hudson (Calle 146 52 Nº 3125) está siendo utilizada para aplicar la vacuna contra el Coronavirus, por lo que los afiliados no pueden atenderse allí y son derivados a la sede de Berazategui centro, donde se concentra la atención de casi 60 mil afiliados de todo el distrito.

Esa situación lleva a que no se cumplan los protocolos de distanciamiento, acumulándose gente y aumentando el riesgo de posibles contagios.

La protesta de este lunes frente a la sede céntrica pone en evidencia las desprolijidades con las que se maneja la actual conducción de la camporista Luana Volnovich al frente del PAMI central.