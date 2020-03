Alberto Fernández presentó en Quilmes el listado de medicamentos gratuitos

Criticó al campo y dijo que la inflación “comenzó a desacelerarse”.

El Presidente Alberto Fernández anunció junto a la titular del PAMI, Luana Volnovich, un vademécum con 170 medicamentos esenciales gratuitos. Fue durante un acto en Quilmes, donde aprovechó para criticar al campo y destacar que la inflación “comenzó a desacelerarse”.

“Cuando estaba en campaña, la Argentina pagaba 83 pontos de tasa por la Lelics, y yo dije que qué iba a dejar de pagar los intereses de la deuda a los bancos para pagarle a los jubilados. Me dijeron que no se podía, me llamaron demagogo y oportunista”, afirmó el mandatario.

“Los jubilados han quedado todos estos años postergados. Ahora se rasgan las vestiduras para defenderlos”, recalcó en referencia a la oposición. “Cuando les dije que no iban a pagar más por sus medicamentos, lo dije sabiendo que lo iba a hacer y hoy lo estoy cumpliendo”, continuó.

“Sé que los jubilados la han pasado mal y sé que quedaron postergados”, aseveró, y subrayó: “En los primeros dos meses de Gobierno, el 86 por ciento de los jubilados han incrementado sus jubilaciones en un 18 por ciento, en una economía que poco a poco está recomponiéndose de la inflación. Sé que no alcanza pero poco a poco lo vamos a ir resolviendo”.

Podés consultar acá el listado de 170 medicamentos del nuevo vademécum

Críticas al campo

El presidente se refirió también al paro que esta semana comenzaron sectores del campo. “Me duele de la intolerancia de los que no entienden y a veces hacen para raros. Ya entenderán”, dijo. “No tenemos a los medios (de comunicación), pero tenemos la razón. Y si tenemos la razón, la gente nos va a acompañar”, aseguró antes de finalizar: “No vamos a hacer nada que postergue a ese sector sufriente que tiene la Argentina”.

Quien también habló es la intendenta Mayra Mendoza, quien subrayó “el daño que le hicieron a nuestros jubilados y jubiladas el Gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal”. En ese sentido aseguró que “Estamos acá para reparar ese daño, para dejar atrás esos años de dolor y padecimiento, y comenzar a tener actos de justicia social desde el Gobierno”.

Luego fu el turno de Volnovich, quien expresó: “Alberto Fernández ha creado un nuevo derecho en materia de seguridad social. En el mundo, los Estados, los presidentes se quieren sacar la seguridad social de encima. Dicen que los ancianos viven cada vez más. Desde la Argentina estamos dando el mensaje de que los jubilados no van a ser un gasto a ajustar”, recalcó.