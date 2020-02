Alem 3 – 3 Berazategui: Sendin, la muralla china

Y fue una de las claves de porque no ganó en Gral. Rodriguez. Tuvo un buen primer tiempo, se apagó un poco en el segundo, pero igual llegó mucho sobre el uno local (¡influyo el calor reinante??); Corone acertó con los cambios en el segundo tiempo y gano desde el mediocampo hacia adelante; Lo centros cruzados, fueron su peor enemigo. Falta de definición; Hoy fue eficiente en un área y no en la otra.

Luego lo retuvo Sosa de cabeza, una tapa y tras ello el corner de Puig para la cabeza de Taparello en el primer palo, cruzando la pelota.- Dos a cero y podían venir más.- Tapada de Sendín , sobre Taparello, otra a Roseti y siempre aparecía el uno de Alem.-Un gran trabajo colectivo de Berazategui cerró el primer tiempo, pero careció de definición y mucho tuvo que ver el arquero local, que tapo no menos de siete situaciones de gol.

En el segundo tiempo, Cordone, acertó con los ambos, mandó a la cancha a Chacón y Torres González.- El volante se junto con Gaetto y Alem empezó a ganar el medio y el gigante delantero, le complicó la tarde a Ponce que había tenido una tarde efectiva.-Por el otro lado, también complicada Boaglio a Cabral.

Berazategui ya no era tan seguro y seguía apostando a las contras con un Puig aún con intermitencias.- Hoy no estuvo fino Gomez, Marrone estuvo muy sólo y el naranja tenia en Sosa su jugador más destacado, a pesar que no conectaba con la red.enviando la pelota cerca del palo izquierdo.