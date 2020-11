Allanamiento en geriátrico: no clausurarán las instalaciones ni trasladarán a las ancianas

Familiares de las mujeres alojadas allí desestimaron las acusaciones contra el Hogar “La Nonna”.

Luego del allanamiento de este jueves en el Hogar de ancianos “La Nonna”, de la localidad de Sourigues, finalmente se decidió no clausurar las instalaciones, así como tampoco se dará traslado a las pacientes.

El hecho tomó estado mediático este jueves a través de distintos medios nacionales luego de que una ex empleada del Hogar realizara un escrache en las redes sociales por supuestos maltratos en esa residencia. Esas acusaciones motivaron la intervención del Ministerio de Salud de la Provincia y del fiscal Christian Granados, quien ordenó un allanamiento para corroborar el estado de las ancianas.

La ex empleada aseguró que “Hasta hace dos semanas trabajé ahí y me fui cuando al cambiarme de turno vi el estado de las abuelas y el maltrato, saque fotos y me fui”. Sostuvo además que a las mujeres “las matan de hambre, les gritan y las atan” y cuestionó además que “ponen luces de emergencia para no gastar electricidad”.

Sin embargo, durante el allanamiento el fiscal no encontró signo alguno que confirmara esas acusaciones, más allá de que sí intinó al geriátrico a “regularizar algunas cuestiones administrativas” relacionadas a la habilitación del lugar.

Quienes también se refirieron a la situación de las gerontes fueron sus propios familiares. Una mujer que tiene a su madre en “La Nonna” manifestó que “nunca tuvimos problemas con el lugar. A mi mamá la tratan bien y estamos conformes. Sabemos que quizá no es un lujo, pero el lugar está lejos de ser lo que esta señora dice”.

“Quiere plata”

Periódico El Progreso se comunicó el miércoles con las responsables del Hogar, desde donde desestimaron las acusaciones y cargaron contra la ex empleada: “Es una nochera que quiere plata. No tenemos reclamos de ningún familiar de las mujeres que están acá y vamos a tomar acciones legales contra los medios de comunicación que publicaron estas falsas acusaciones”, sostuvieron.