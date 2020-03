Ambientalistas se movilizaron al Concejo Deliberante para frenar la destrucción de los humedales

“Paren de destruir el ecosistema ribereño”.

Organizaciones medioambientales, políticas y sociales se movilizaron el día martes al Honorable Concejo Deliberante de Berazategui para protestar en contra de la destrucción de la Reserva Natural de la costa de Hudson y el rellenado de los humedales a manos de grandes proyectos inmobiliarios y de las autoridades municipales y provinciales.

La movilización inició minutos después de las 16:30 horas en Lisandro de la Torre y 14 y se dirigió por esta última hasta el HCD, ubicado en 14 y 131. Con cánticos y reparto de folletería incluídos, unas 250 personas repudiaron el accionar del intendente Juan José Mussi y de los concejales del oficialismo, quienes aprobaron la rezonificación de la Reserva Natural para permitir el asentamiento de barrios privados.

“Estamos acá para exigir que se vuelva atrás con la rezonificación y que paren de construir sobre los humedales. Este es un problema que nos afecta ahora a los vecinos de Berazategui y que nos va a seguir perjudicando en el futuro”, contó Martín, uno de los presentes.

Pese a que se les impidió el ingreso al HCD, los ambientalistas cantaron y bailaron en el playón municipal, siempre mostrando sus pancartas con mensajes de repudio a la grave situación medioambiental que atraviesa el municipio.

Mientras en el recinto el intendente inauguraba las sesiones de este año, afuera continuaban los cánticos y mensajes contra Mussi: “Paren de rellenar los humedales y de destruir el ecosistema ribereño. Paren de destruir la Reserva Natural de Hudson, queremos un proyecto habitacional para la gente de Berazategui, no barrios cerrados que nos dejan sin agua y destruyen el ecosistema costero.

Gustavo, otro de los vecinos presentes en la marcha, cargó muy fuerte contra el intendente: “Mussi prometó parar las obras y nos mintió una vez más. No está haciendo nada para mejorar la grave situación medioambiental que estamos viviendo en Berazategui”.

Quien se pronunció respecto de la protesta es Flavia Torrisi, concejal de Juntos Por el Cambio: “Lamento que el señor intendente no haya expresado nada respecto de los humedales, sí en cambio del murallón: dijo que lo va a embellecer, algo que me parece que no es la solución”. En ese sentido la edil dijo lamentar también que “se les prohibiera la entrada a quienes venían a escuchar una iniciativa para terminar con tamaña destrucción. Son ciudadanos de Berazategui y tienen derecho a participar las sesiones, que son públicas”.

Este medio intentó obtener comentarios respecto de este tema con ediles del oficialismo, aunque ninguno quiso realizar declaraciones.