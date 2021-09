Aníbal Fernández en Casa Rosada: “no hay ninguna crisis política”

Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete durante los dos mandatos de Cristina Kirchner y actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, se reunió en la Casa Rosada con Alberto Fernández. En medio de diversos rumores, el dirigente afirmó: “Vine a hablar con el Presidente de política. Charlamos de política, no me ofreció nada, no le pedí nada”.

El Ex Intendente de Quilmes sostuvo que “las renuncias son algo simbólico, se ponen a disposición del Presidente”, y remarcó que “No hay ningún quiebre en el Gobierno”.

“Siento la necesidad de hablar de política (con el Presidente) porque evidentemente hay una razón política”, sostuvo Fernández tras su reunión con el Presidente.