Aníbal Fernández juró como nuevo ministro de Seguridad

El Gobierno inauguró hoy una nueva composición de su Gabinete, con la asunción de seis ministros que juraron esta tarde ante el presidente Alberto Fernández, quien reafirmó su compromiso de tomar nota de las demandas que expresó la ciudadanía en las PASO del 12 de septiembre.

Juan Manzur fue el primero en asumir como jefe de Gabinete, en un acto realizado en el Museo de Bicentenario, donde luego se sucedieron las juras de los otros cinco ministros: Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores y Culto); Aníbal Fernández (Seguridad); Julián Domínguez (Agricultura, Ganadería y Pesca); Jaime Perczyk (Educación); y Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología).

El designado ministro de Seguridad, ex Intendente de Quilmes, aseguró antes de la jura que apuntará a darle garantías a las personas “para que puedan salir y volver a sus casas sin contratiempos”. Además, adelantó que convocará a una reunión con jefes de las las cuatro fuerzas de seguridad y dijo que tomará contacto con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para analizar la situación de la provincia.

Así se pronunció al ingresar a la Casa Rosada, antes de prestar juramento ante el presidente Alberto Fernández.

Fernández anticipó que el sábado último se comunicó con los jefes “de las cuatro fuerzas” y les anticipó que no cambiará “las cúpulas”. “En un ratito seguramente le pida a nuestra gente que haga reuniones para el día de mañana con las cuatro fuerzas”, detalló.

Además, resaltó sus expectativas por su nuevo rol: “Que el presidente de la Nación me convoque para ayudarlo en una tarea como ésta me hace muy feliz. Me gusta mucho quiénes fueron convocados, los conozco y sé lo que se puede hacer con ellos. Eso me satisface”, declaró a TN.

También adelantó que su objetivo en la gestión del Ministerio de Seguridad apuntará a “que todos los que salen a trabajar a la mañana puedan ir y volver sin ningún contratiempo”.

El próximo ministro confirmó que hoy a las 7 mantendrá una reunión con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para trabajar sobre la situación de la provincia.

“Me tengo que sentar con el gobernador (Perotti) y con (el director provincial del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo) Saín, que conoce el tema y trabajó conmigo”, marcó.