El Honorable Concejo Deliberante de Berazategui (HCD) aprobó una ordenanza en la que habilitó al intendente Juan José Mussi a aumentar la Tasa de Seguridad e Higiene municipal. Es el mismo porcentaje de incremento aprobado en diciembre último.

En su artículo 4°, la ordenanza N° 5859 (a buscarla como se pueda porque no está publicada en la página web del HCD) faculta al intendente Juan José Mussi a aumentar de una vez o de forma escalonada en hasta un 50 % la Tasa por Seguridad e Higiene, lo que generó el rechazo de sólo unos pocos concejales.

Entre los considerandos de la ordenanza se hace referencia a que «la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica» por la pandemia de Covid-19 requirió «la adopción de medidas inmediatas en el país, para hacer frente a la emergencia» como el aislamiento, generando «consecuencias relevantes en la obtención de un sustento económico necesario para miles de familias de la economía popular, monotributistas, comerciantes, etc.» para el Gobierno nacional.

En ese marco, sostiene la ordenanza, «los gobiernos municipales no son ajenos a esta crisis económica, viendo disminuidos sus ingresos considerablemente. No sólo por la pérdida en la recaudación, sino que además, deben destinar gran parte de su presupuesto en la contención y asistencia de los avatares desatados por la pandemia, reasignando partidas alimentarias y de insumos y acondicionando espacios para aislamiento».

En otro punto de los considerandos, se indica que «resulta indispensable homogeneizar la alícuota establecida para la tasa de inspección por Seguridad e Higiene (…) con el resto de las jurisdicciones vecinas locales».

Si bien la Ordenanza fue aprobada en general por el HCD (excepto Marcos Cuellas, que se abstuvo), el rechazo (de la oposición) llegó con el polémico artículo 4°, que establece la modificación del artículo 2 de la Ordenanza 5812/19, facultando al intendente de Berazategui a «poder incrementar las Tasas (…) en hasta un 50 % de los valores vigentes al 30 de junio de 2020. Dicho incremento podrá realizarse», continúa la ordenanza, «una vez o en forma escalonada hasta el porcentaje antes mencionada, aplicándose entre el período comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

Los que pagan la crisis

Los concejales que se opusieron al aumento son Flavia Torrisi, Marcos Cuellas y Nancy Vivas (Bloque Juntos por el cambio), y de Jorge Sívori (Bloque Primero Berazategui).

Precisamente Sívori sostuvo respecto del nuevo aumento que «Como actores sociales y políticos deberíamos estar pensando en como los vecinos puedan regularizar sus tasas y no en incrementar las mismas. La incapacidad en el manejo de las cuentas públicas no puede significar el traslado de la responsabilidad a los vecinos de Berazategui».

Además, el concejal de Primero Berazategui indicó que «la cuarentena nos llevó a una crisis sin precedentes en Argentina, y nuestra ciudad no esta ajena a esto, no somos una isla, y debemos actuar en consecuencia. El 2021 tiene que venir acompañado de proyectos de crecimiento, de regularización, de «ponerse al día», de arrancar como Nación, Provincia y Municipio, no debe venir con incrementos y mayor presión a los vecinos, ellos no pueden ser los que paguen esta crisis».