Alberto Fernández anunció un acuerdo con el FMI

En un mensaje el país para informar sobre los entendimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Alberto Fernández afirmó este viernes que «Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

El ministro Martín Guzmán, en tanto, encabezará una conferencia de prensa para anunciar los detalles técnicos del entendimiento.

Sobre el acuerdo, Fernández explicó que «No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero».

Además, agregó que «No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe».