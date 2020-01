Arrojó un gato a un perro Rotweiller y filmó cómo lo mataba

El Video.

Un joven fue filmado por cámaras de seguridad cuando arrojaba un pequeño gato a las fauces de un perro Rotweiller, que terminó matandolo. El hecho causa conmoción por estas horas entre los vecinos de la localidad bonaerense de Alejandro Korn.

Según publica el sitio DLN, el hecho se registró a las 17:25 del sábado 18 de enero. Las cámaras de un negocio de venta de carbón y leña, ubicado sobre ruta 210 de esa localidad, en el partido de San Vicente, captaron la secuencia.

En las imágenes, que no tardaron en viralizarse, se observa a un adolescente arrojando a un pequeño gato por encima de un portón. Seguidamente, el joven toma un teléfono celular y comienza a filmar lo que ocurría del otro lado de la reja.

Un hombre que fue testigo de lo ocurrido relató luego que “nos dimos cuenta de lo que había pasado cuando llega el dueño del lugar, y ve que había un gatito muerto en el predio. Ahí nos pusimos a revisar las cámaras de seguridad y descubrimos este macabro hecho”.

“No podemos creer como el sujeto hace eso con un animalito tan indefenso. Encima lo graba como si fuera algo lindo” comentó el empleado del comercio.

“Tenemos la grabación donde se ve como la perra ataca al gatito, es horrible, pero no es nuestra intención difundir eso, si no mostrar el video donde se lo ve al sujeto. Ya que la justicia no va a actuar, que lo señale la sociedad” finalizó el hombre.

Mirá las imágenes: