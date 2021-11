¿Así hablamos en el Conurbano Sur?

La polémica la desató la actriz Julieta Bartolomé, en un intento de defender su caracterización del personaje Roxy de la reconocida tira de éxito de Canal 13.

En una entrevista con Juan Etchegoyen, la interprete del personaje dijo al aire algunas frases que generaron las criticas instantáneas de varios usuarios que aseguran que en zona sur no se habla así y que los dichos sólo generan la estigmatización de sus habitantes.

«La gente de zona sur, la mayoría de las chicas de zona sur hablan como Roxy, muchas, muchas chicas” aseguró Julieta en la entrevista de Mitre Live, en clara referencia a la forma en que se expresa su personaje en la serie «La 1-5/18» y que genera polémicas constantes desde que salió.

La novela protagonizada por Agustina Cherri, Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe va en horario central por Canal 13 es la actual apuesta fuerte de ese medio.

Ante las críticas del público en general, pero en particular de los vecinos de Zona Sur del Conurbano, Agustina Cherri también hizo una especie de defensa sobre como la serie aborda una temática bastante delicada: «Leo algunas críticas porque trascienden, pero no me angustia ni me da bronca», sostuvo.

«A veces me da pena desde qué lugar se habla sin conocimiento cuando es por el simple hecho de dañar.» Y agregó: «Algunos son agresivos por demás, pero me parece que es parte del juego también. Entiendo que quizás la gente que agrede desde ese lugar, es gente que jamás ha ido a una villa«, concluyó Cherri.

