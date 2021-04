Así prostituía a sus hijos la pareja detenida por trata en Lanus

El llanto de los policías y el desesperado pedido de una de las nenas : “No me dejen con ellos que me violaron”. Los chats de la vergüenza.

Sigue la consternación por la pareja detenida en Gerli, acusada de trata de personas por prostituir a cinco menores de edad.

Fueron los propios vecinos quienes denunciaron las maniobras de esta pareja y pintaron el frente de la vivienda con palabras como “Violador”. Al momento en que la Policía los llevaba detenidos, intentaron lincharlos a golpes mientras eran subidos a un móvil que luego los trasladó a una cárcel en Villa Lugano.

Los detenidos son dos santafesinos que llegaron tiempo atrás a Gerli, Lanús, y se instalaron en la vivienda donde el miércoles fueron apresados. Se trata de una mujer identificada como M.O, de 36 años, y de E.H, quienes vivían con sus cuatro hijos de entre 4 y 9 años y una nena de 12, sobrina de la mujer, quien la tenía a su cargo tras la muerte de su hermana.

M.O promocionaba los servicios sexuales de su sobrina con fotografías en donde la obligaban a posar en ropa interior y semidesnuda. La ofrecía para sexo en hoteles o en domicilios particulares, pero también en la misma vivienda donde estaban domiciliados.

Para la Justicia está probado que la pareja abusaba de la mayor de las víctimas, una nena de 12 años, a quien prostituye y ofrece a personas en Facebook y WhatsApp. En la causa existe un pendrive con fotos y videos en donde se ve a la menor siendo abusada en distintas ocasiones (más de 60 fotografías explícitas figuran en el expediente).

El allanamiento fue ordenado por la Justicia, a partir a tareas de investigación criminal a cargo del Departamento Unidad Federal de Investigaciones sobre Trata de Personas, la UFI y Juicio N° 8 descentralizada de Lanús del departamento judicial de Lomas de Zamora, a cargo de María Soledad Garibaldi.

Durante los procedimientos, se vivieron momentos dramáticos cuando los menores les rogaban a los policías que no los dejaran con la pareja ahora detenida. “No me dejen con ellos que me violaron”, les rogó una de las niñas a los oficiales, que no podían contener las lágrimas.

Denuncias en las redes sociales

Las pesquisas se realizaron siguiendo las pistas de imágenes publicadas, las cuales fueron provistas en la denuncia realizada por un familiar de los acusados.

A partir de esa denuncia, la Fiscalía decidió trabajar con el Departamento Unidad de Investigación de Trata de Personas de la Policía Federal, “quienes analizaron el material y desplegaron las tareas investigativas que derivaron en el allanamiento de ayer”.

Estuvieron presente también profesionales del Programa Nacional de Rescate a Personas Damnificadas del Delito de Trata, del Consejo de Minoridad y la Familia de la Municipalidad de Lanús y personal técnico especializado de la División Delitos contra la Niñez y Adolescencia y Pornografía Infantil de la PFA.

Según se informó, los cinco niños y niñas fueron puestos a disposición del programa de Minoridad de la provincia de Buenos Aires para continuar el trabajo de protección correspondiente.

Las dos personas acusadas fueron apresadas en el lugar del allanamiento y quedaron a disposición del juzgado de Garantías N° 1 del departamento judicial de Avellaneda y Lanús, a cargo de la Brenda Madrid Dada.