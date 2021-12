Tarifazo en tasas municipales en Berazategui

El agua y las tasas municipales con aumentos de hasta 168% que empiezan a regir este sábado.

Este miércoles se aprobó un nuevo incremento de las tasas que pagan los contribuyentes de Berazategui.

Aumento de alumbrado, barrido y limpieza

El incremento más fuerte de la nueva ordenanza se da la boleta de alumbrado, barrido y limpieza cuyos valores registran aumentos de hasta 168% para la zona 2 en locaciones comerciales.

En domicilios y viviendas particulares de la Zona 1-a y 1-b el aumento es de 115%, en la Zona 2 es de 135% y en la zona 3 apenas del 38%.

En cuanto a los comercios los aumentos van el orden del 110% para la Zona 1-a y 1-b, 168% en la Zona 2 y 64% en la zona 3. Los valores para la industria son similares.

En cuanto a los desagües pluviales domiciliarios, el aumento ronda el 43% para todas las categorías domiciliarias.

Por último, los servicios de recolección de residuos, alumbrado y riego también sufrieron un aumento del orden del 43% para todas las categorías domiciliarias y comerciales.

Aumento del Agua en Berazategui

En la ordenanza aprobada por el HCD de Berazategui se destaca un aumento de 68% del agua, cuyo valor cada 10m2 de superficie pasó de 2.08 a 3.5 para Barrios Cerrados, y 3 para zonas urbanas y suburbanas. Con lo que algunos contribuyen verán ampliamente aumentada su boleta en 2022.

Por otro lado, la ordenanza derogó el Inciso 4: «agua para construcción» que establecía el valor del servicios para las obras en construcción.

Las empresas de Telecomunicación no quedarán afectadas

Otro punto llamativo es que el artículo dedicado a Telecomunicaciones no sufrió ningún aumento en ninguna de sus categorías y los valores permanecen iguales para la habilitación de estructuras para soporte de antenas de telecomunicación y/o similares. Pese a que la ordenanza firmada por los concejales dice «modificar» el artículo, el mismo respeta los mismos valores.

Antecedentes de aumentos

El año pasado el Consejo Deliberante había aprobado un aumento de tasas que iba hasta el 50%, pero luego ante las críticas y reclamos de los vecinos se dio marcha atrás con la medida y no se aplicó el aumento.

Ahora los concejales del oficialismo en Berazategui volvieron a aprobar un incremento de las tasas para el año 2022, con el voto en contra de la oposición.

La sesión en Concejo Deliberante

Hablamos con los referentes de la oposición. Julian Amendolaggine, presidente del bloque de Juntos comentó: «La votación fue con mucho menos debate del que hubiéramos querido. Casi no nos dejan emitir nuestra opinión si no fuera por nuestro insistente reclamo para hacerlo.» y agregó «El aumento de tasas es excesivo para los vecinos, y extrañamente se beneficia a las empresas de comunicaciones que no tuvieron aumento para la instalación de antenas. Tratamos de ordenar todos estos excesos y hacer la tasa más progresiva, pero nuestra propuesta fue rechazada por el oficialismo.»

También habló el Concejal Dante Morini quien se mostró en contra de la medida y comentó «El oficialismo aprobó un tarifazo casi sin escuchar las voces de la oposición, y mucho menos a los vecinos que por estos días sufren grandes problemas con los servicios municipales, como el agua que es un derecho humano».