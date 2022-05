Calzoni: «Los chicos no tienen el mismo desarrollo cognitivo, pero a todos les enseñamos igual»

“A partir del 2do cuatrimestre vamos a incorporar cómo optativa, la materia de lenguaje de señas, algo que nos pareció necesario desde el punto de vista de la inclusión, y fue planteado por los mismos estudiantes que nos plantearon cómo se daban lenguas extranjeras y no lenguaje de señas… aspiramos a que todas las carreras la incorporen», explicó Calzoni.

«Tenemos especialistas que propusieron una tecnicatura vinculada a los desarrollos naturales; también va a empezar en el segundo cuatrimestre una licenciatura vinculada a la energía (Desarrollo de recursos energéticos), porque venimos advirtiendo un déficit en el país con la ingeniería eléctrica. La idea es pensar un esquema de matriz energética distinta a lo que se viene viendo en los últimos años», agregó.

Escuela de oficios

Sobre la escuela de oficios, el rector celebró que se hayan agotado las vacantes y sostuvo que «Nos lanzamos a ofertar una cantidad de oficios de todo tipo. Entre ellas hay una sobre el consumo problemático que nos venían pidiendo desde SEDRONAR. Este viernes vamos a inaugurar un espacio más para la escuela de oficios en la Sociedad de Fomento General Lavalle. Son trabajos que están faltando y buscamos poder ofertar ahí».

Además, el titular de la UNDAV remarcó las obras que se están llevando adelante para contar con más espacios: «La Universidad no tiene un campus, estamos en distintas localidades y buscamos alguna posibilidad en Sarandí o Dominico algo para alquilar donde poder hacer talleres y vincularlos con la comunidad». En ese sentido indicó que «Hicimos un relevamiento para ver qué oficios se necesitan. Hemos trabajado con empresas, gremios y el ministerio de trabajo»

Sobre los egresados, Calzoni indicó que «En la UNDAV tenemos, si mal no recuerdo, 1469 egresados. Nosotros venimos haciendo un análisis y seguimiento de la inserción laboral de los graduados. Ello nos permitió ver muchas cosas, por ejemplo, en enfermería, nuestros graduados están muy bien valorados, y tenemos muy buenas críticas de nuestros graduados».

Sobre el método de enseñanza

«Hay un problema serio que se repite y es que a los estudiantes les cuesta rendir exámenes, en la Universidad pero en el secundario está más latente. Personalmente creo que hay que cambiar la metodología de la enseñanza y hay que trabajar con otros conceptos: en un aula con 30 chicos, hay un docente que da 2 horas clases y se va, viene otro y se va y viene otro y se va… y los chicos no tienen el mismo desarrollo cognitivo, pero a todos les enseñamos igual. Entonces, vos das una clase y unos te entienden y otros no. Ahí está la raíz del problema, creo que hay que analizar y buscar una respuesta. La experiencia nuestra es que no pasen los docentes por las aulas, sino al revés, y que la enseñanza sea por proyectos».

«En la carrera de abogacía tenemos los primeros 8 egresados. Nosotros tenemos una característica y es que todas las carreras tienen el trabajo social comunitario, pero las carreras se mezclan, porque yo particularmente no creo en las disciplinas, sino en los problemas, la Sociedad tiene problemas; entonces la idea es que las carreras se mezclen y abordan un problema comunitario. Entonces la carrera funciona bien y se trabaja con problemas prácticos para poder encontrar una solución».

Por último, Calzoni destacó que «Si tuviéramos que hacer todo presencial, nos faltarían 25 aulas, es un problema de todas las universidades nuevas. Las obras en Piñeyro van a estar finalizadas para principios del próximo año, vamos a incorporar laboratorios y aulas».

Para finalizar, se refirió a la presentación de su libro «Debates y desafíos: Una mirada sobre la educación superior», de la Serie CEPUNIA – UNDAV Ediciones.

FUENTE: EN LA MIRA