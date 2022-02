Avellaneda: una joven fue torturada por sus padres durante más de 20 años

Una joven de 25 años fue sometida a torturas por parte de sus padres durante casi toda su vida. En los últimos días, y con la ayuda de sus vecinos, puedo escapar del hogar que compartía con ellos, en Avellaneda.

Fueron los vecinos de la joven quienes la rescataron al escuchar sus gritos. De todas maneras, ahora la joven -que radicó una denuncia- tiene «miedo por ellos, porque aunque me hayan hecho daño son mis padres. Tengo miedo que se maten”.

Un domingo a fines de enero, Karen a su casa más tarde de lo habitual. De acuerdo a un video de una cámara de seguridad de la zona, los padres de la joven comenzaron a golpearla y tirar de sus cabellos en la puerta del hogar.

Las imágenes muestran una pequeña parte de los continuos maltratos que sufrió Karen desde que tenía cuatro años. La golpiza, en este caso, continuó puertas adentro: “Mi mamá me mojó toda la ropa con agua y él me dio con una picana”, relató con lágrimas a TN.

Tras años de maltratos, la Karen pudo pedir ayuda a los gritos, permitiendo que sus vecinos intercedieran y le salvaran la vida. “Sé que es un paso muy grande el que di y no hay vuelta atrás, nunca más me va a pasar lo mismo”, afirmó la joven tras poder escapar del hogar.

Causa judicial

Por el hecho se abrió una causa que en principio fue caratulada como “lesiones leves agravadas por el vínculo”. Si bien la pareja ya fue notificada, siguen libres y viviendo a la vuelta de la casa donde ella se aloja ahora junto a su pareja, que también es uno de los vecinos que se involucró para ayudarla.

“Una perimetral no me va a salvar”, advirtió Karen, que tiene miedo de lo que puedan hacerle, pero también tiene miedo por ellos. “Aunque me hayan hecho daño son mis padres, me dieron la vida. Yo no tengo rencor ni nada de eso”, sostuvo y explicó: “Tengo miedo que se maten entre ellos porque ahora no estoy yo, que siempre estuve en el medio para evitar que pasara”.

El video de la agresión a Karen

