Axel Kicillof visitó Quilmes

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recibió este lunes al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con quien visitó la Escuela Primaria Nº 2 y la Secundaria Nº 42, del barrio La Paz, de Quilmes Oeste. Juntos recorrieron las obras de refacción que se están ejecutando en el marco del programa de infraestructura escolar Escuelas a la Obra.

“Somos un proyecto político que tiene como vocación trabajar por el bienestar de nuestros vecinos y es lo que vamos a hacer siempre desde el lugar que nos toque”, afirmó Mayra Mendoza.

La jefa comunal destacó que “desde el primer día de nuestra gestión sabemos, como decía Néstor Kirckner, que no hay proyecto local sin proyecto provincial y nacional, y en este sentido venimos trabajando, tratando de resolver muchos de los problemas que nos encontramos. Durante la gestión de la exgobernadora (María Eugenia) Vidal, no hubo mantenimiento de los establecimientos educativos y la verdad que el deterioro fue tremendo, durante 4 años de no haber inversión, por ejemplo, esta escuela donde estamos hoy, el patio cerrado se inundaba, entonces tuvimos que hacer la cubierta, además garantizar la seguridad en la instalación eléctrica”.

Además, detalló que “comenzamos a trabajar primero para que las escuelas sean seguras y además también para que sean dignas, tienen que ser escuelas bellas las que tengan nuestros alumnos, nuestros docentes, para trabajar, para estudiar, y con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires estamos trabajando en 150 de los 183 establecimientos educativos que tenemos en Quilmes, que a veces comparten la primaria y la secundaria como es este, pero son obras fundamentales y muy necesarias que garantizan el derecho a estudiar”.

Por su parte, el gobernador Kicillof señaló que “hemos atendido la cuestión sanitaria y, al mismo tiempo, llevado a cabo obras en 3.200 escuelas de toda la provincia de Buenos Aires. Al retorno de la presencialidad, se le agregan las mejoras en los establecimientos, porque es imposible exigir calidad educativa en la situación en que habían dejado a las escuelas tras cuatro años sin hacer las obras necesarias”.

“A partir de la mejora de la situación sanitaria, producto del avance de la vacunación, se intensifica la presencialidad escolar y podemos avanzar con la recuperación de lo perdido en materia educativa. Estamos realizando una inversión enorme en cada una de las escuelas para reforzar los programas de apoyo a todos los chicos y las chicas que los necesiten”, sostuvo Kicillof.

“Este es el resultado de lo que se hizo durante la pandemia: programas para recuperar los contenidos, reparación de escuelas y un trabajo integral en materia sanitaria”, indicó Kicillof y concluyó: “Estamos en condiciones ahora de avanzar también con una reconstrucción que genere transformaciones educativas estructurales”.

Obras

Las obras de puesta en valor que se llevan adelante benefician a las dos instituciones y constan de la readecuación general de la instalación eléctrica y de gas, y puesta a punto de las instalaciones sanitarias en ambos establecimientos. En ese sentido se supo que ya finalizaron los trabajos en las membranas de la cubierta para la impermeabilización del SUM, entre otros sectores e intervenciones en cielorrasos, para que los estudiantes puedan tener las condiciones necesarias para su aprendizaje, y restan obras menores que no impiden el desarrollo de las clases.

De la actividad también participaron la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, la candidata a Diputada Nacional, Victoria Tolosa Paz, y la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública municipal y candidata a primera Concejala por Frente de Todos Quilmes, Ceci Soler.