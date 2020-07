Miles de clientes de Banco Galicia se ven imposibilitados por estas horas de acceder a sus fondos de inversión a través de la Aplicación o de la página web. Muchos de ellos deben cumplir con obligaciones como pagar sueldos o vencimientos, aunque sus reclamos no fueron atendidos por la entidad.

Uno de los afectados es el periodista Pablo Sirvén: «¿Qué pasa con Banco Galicia que no atiende el teléfono y no me deja mover fondos propios para pagar mi tarjeta de crédito que vence hoy? Desde ya les aviso que no pagaré un peso de interés por el retraso que uds me están generando y por la pérdida de tiempo que me generan», escribió en Twitter.

¿Qué pasa con @BancoGalicia que no atiende el teléfono y no me deja mover fondos propios para pagar mi tarjeta de crédito que vence hoy?

Desde ya les aviso que no pagaré un peso de interés por el retraso que uds me están generando y por la pérdida de tiempo que me generan — Pablo Sirvén (@psirven) July 6, 2020

Otros clientes han reportado las mismas fallas. Muchos de ellos se mostraron preocupados porque no pueden acceder a su dinero a través de ninguna plataforma online.

@BancoGalicia hola Banco Galicia. El home banking no funciona, se vencen pagos y no puedo mover mis fondos. Ey, antes de las 16,00 debería estar ok — Ironman (@rochirichard) July 6, 2020

«Hola para variar no está funcionando la parte de Fondos Fima ni en Office ni en Home Banking, el viernes perdí un montón de tiempo y hoy nuevamente lo mismo», dijo Javier Aguiar, otro cliente damnificado.

Desde Banco Galicia no han emitido ningún comunicado oficial, solamente han respondido algún mensaje de Twitter aduciendo que «estamos teniendo inconvenientes con la operatoria de inversiones, estamos trabajando para solucionarlo en la mayor brevedad posible.»

@BancoGalicia me dicen como voy a pagar la tarjeta que se vence hoy(de su banco aclaro) si no me dejan rescatar dinero de mis fondos de inversión @BCRAusuarios — Merlina (@merlina_mac) July 6, 2020