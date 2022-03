Insólito: quedó encerrado en una caja de seguridad de un banco y pidió auxilio por Twitter

Un insólito hecho se viralizó en las últimas horas en las redes sociales luego de que un cliente del Banco Santander Río quedara encerrado en una caja de seguridad de ese banco. El joven tuvo que pedir auxilio por Twitter y fue auxiliado por la policía.

El insólito hecho se dio en la sucursal que Santander Río posee en la avenida Santa Fe, a pocos metros de la avenida Scalabrini Ortiz, en el barrio porteño de Palermo. El involucrado es Esteban Cervi, un joven que vive actualmente en Madrid, España, pero que está de visita en nuestro país.

“Hola, Santander. Me dejaron encerrado en las cajas de seguridad. ¿Me abren por favor?”. Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles”, fue el posteo que el joven tuvo que hacer en Twitter para poder comunicarse con el banco, dado que estaba encerrado.

Cervi pasó varios minutos a los gritos, pero nadie lo escuchaba. “Llamé a la policía, al 911, porque en el banco no atienden teléfono ni responden mensajes directos. ¿Ideas?”, consultó luego en un hilo de twitter que luego se viralizó.

«Vino la policía. Ya estoy afuera. Gracias”, manifestó el joven, que luego contó que en las cajas de seguridad procedió a realizar diferentes técnicas para lograr salir: “Estuve haciendo señales a las cámaras, gritando, golpeando puertas, nadie se dio cuenta”, indicó.

En un tuit posterior, Cervi explicó que fue al banco para buscar un reloj que era propiedad de su papá, quien falleció en 2013. Además, quería cerrar dicha caja del banco porque no se utilizaba.

“Por suerte en el 911 me atendieron al instante, entraron al banco, escucharon mis gritos y me rescataron”, contó finalmente el joven. “Y así finalizan mis primeras 24 horas de turista en Argentina”, bromeó luego de ser liberado.