Barrio El Vidrio: nuevas jornadas de castración y vacunación antirrábica

Los vecinos y vecinas del barrio El Vidrio pudieron castrar y vacunar contra la rabia a sus perros y gatos de manera gratuita, durante dos jornadas llevadas adelante por la Clínica Veterinaria de la Municipalidad de Berazategui, dependiente de la Secretaría de Salud Pública e Higiene –a cargo del Dr. Pablo Costa-.

Estas actividades abiertas a la comunidad son realizadas periódicamente con el objetivo de seguir llevando los servicios de la Clínica a distintos puntos de Berazategui, en este caso a la Sociedad de Fomento José María Freire.

Al respecto, el director interino de la Veterinaria Municipal, Jeremías Mc Hardy, resaltó: “Hicimos 30 castraciones en total, mediante turnos. En cambio, la vacunación antirrábica es sin turno y es muy importante porque es obligatoria por ley a partir de los tres meses de vida de los animales y se indican refuerzos anuales”.

Una de las tantas vecinas que aprovechó la ocasión para castrar a su perro, María Clara Kaskich, señaló: “Estoy muy contenta de que castraron a mi perrita Mora que tiene 6 años”, y agregó: “Me parece bárbaro que el servicio sea gratuito porque es muy caro hacerlo en una veterinaria privada”.

Lidia Suárez, vecina del barrio El Drake, comentó: “A mi perrita Lucy me la regalaron cuando tenía 2 meses. Estaba mal de salud, lastimada y descuidada. La recuperé, la vacuné y ahora, a sus 10 meses, tengo la posibilidad de castrarla. Me enteré mediante las redes sociales de la Municipalidad, me acerqué a la Sociedad de Fomento y pedí el turno para hacerlo. Ella ya tiene todas las vacunas”. Asimismo, destacó: “Me parece muy bien que acerquen este servicio a los barrios y gratis”.

Los vecinos y vecinas pueden conocer las fechas y lugares de las jornadas de vacunación antirrábica a través del sitio berazategui.gob.ar y de las redes sociales de la Municipalidad de Berazategui y de la Secretaría de Salud: @MuniBerazategui y @SecretariaDeSaludBerazategui.

Asimismo, aquellos que requieran estas jornadas en sus barrios, pueden solicitarlas en la Sociedad de Fomento más cercana. Allí también se asignan los turnos para castraciones a perros y gatos.