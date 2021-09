Berazategui: a dos años de la muerte de Darío Carbonel en la comisaría 1°, exigen justicia

A dos años de la muerte de Darío Carbonel en la comisaría 1° de Berazategui, sus familiares vuelven a reclamar justicia y aseguran que la causa está demorada.

Zulma Escobar, madre del joven que falleció por ahorcamiento en una celda de la comisaría 1°, continúa su lucha pese a la lentitud judicial y a pesar de la pandemia. “Van dos años de su muerte y me sigue doliendo como el primer día, y se hace larga la espera, porque todavía sigo en duelo”, sostuvo.

El hecho fue publicado por PeriódicoElProgreso en su momento. La información que surgió de la comisaría por ese entonces es que Darío ingresó en calidad de detenido por cometer un robo en la vía pública. Fue alojado en una celda y, como es habitual con los presos, se le quitaron los cordones de las zapatillas. Sin embargo, (siempre según la información vertida a la Justicia) el joven se ahorcó con un buzo que llevaba puesto.

Según la versión policial, mientras los oficiales llevaban adelante el proceso de registro en las actas de la seccional. La información que brindó la fuerza en ese entonces indicaba que el joven se ahorcó con la manga del buzo y que cuando fueron a verlo ya estaba muerto.

Para Zulma, lo que ocurrió fue un abandono de persona: “Él era paciente psiquiátrico desde hacía cinco años y cuando lo detuvieron no tenía su medicación. No era delincuente, trabajaba y no tenía antecedentes penales”, explicó.

A partir de ese trágico hecho, Zulma, por intermedio del abogado Dante Morini, decidió iniciar acciones legales contra los policías. “El trabajo de mi abogado es muy bueno, pero lamentablemente estos casos llevan tiempo y pueden pasar años hasta que podamos obtener justicia”, explicó la madre de Darío.

Zulma habló del hijo de Darío, hoy de 9 años: “él sigue preguntando por él, si su papá está bien en el cielo y si sigue andando en moto, que era lo que a mi hijo le gustaba, andar en moto”.