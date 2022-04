VIDEO: abusador suelto en Berazategui

Un abusador anda suelto por Berazategui y en las últimas horas fue escrachado en las redes sociales. Piden estar alertas y difundir las imágenes a fin de dar con él y poder detenerlo.

El episodio que reproducimos en esta nota ocurrió en las calles 138 y 4. Meli, la víctima, contó que el sujeto «anda en una bicicleta blanca playera por la calle 138 entre 4 y 5 acosando mujeres, intentando robar y vaya a saber que más!!!».

La joven agradeció a «mis buenos vecinos de la cuadra» gracias a quien «pudimos captar con las cámaras el momento en el que me siguió al salir de mi domicilio, me esperó en la esquina, pegó la vuelta para buscarme y, al regresar, pasó por detrás mío sobre la vereda y me gritó «permiso que paso» y todo para manosearme un pecho al pasar por al lado mío y huir como rata cagándose de risa!!!!»

«Pido a los vecinos de la zona que compartan todo lo que puedan la publicación para que este degenerado quede escrachado!», pidió la joven. Además, indicó que «muchas mamás mandan solas a sus hijas a la escuela por esta zona; hoy me tocó a mí, pero mañana puede tocarle a una adolescente».

MIRA EL VIDEO: