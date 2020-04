La atropellaron hace un año y medio y no puede operarse porque el seguro no le paga

Asegura que fue atropellada por Juan José Mussi. Necesita urgente una prótesis.

Dos vecinas de la localidad de Bosques sufrieron un accidente vial en 2018, el cual le provocó a una de ellas una lesión en la espalda. Un año y medio después, el seguro aún no les pagó, por lo que decidieron reclamar públicamente.

Se trata de Beatriz Muñoz y Valeria Benítez, quienes el 26 de octubre de 2018 circulaban en moto por la calle 359, en Ranelagh, en dirección al hospital Evita Pueblo, donde Valería debía atenderse por un chequeo. Al llegar a la calle 305, Valeria, la conductora, puso el giro para doblar hacia la izquierda, momento en que un automóvil las impactó desde atrás. Beatriz salió despedida y cayó en el asfalto, llevándose la peor parte; Valeria en tanto, sufrió golpes y contusiones.

Según confirmaron ambas mujeres en diálogo con PeriódicoElProgreso, quien las atropelló es Juan José Mussi, hoy intendente de Berazategui, quien en ese momento conducía «un Ford Focus blanco» e iba acompañado de «una mujer rubia y alta». Según relataron, Mussi bajó del vehículo para ver lo que había ocurrido y en pocos segundos el lugar «estaba lleno de patrulleros y ambulancias». «Yo estaba muy dolorida, en un solo grito», recuerda Beatriz.

Berazategui: armado con un machete violó a una joven de 19 años

Tras el accidente, ambas mujeres fueron trasladas en ambulancia al hospital local. A Beatriz le hicieron radiografías que no mostraron ninguna lesión ósea, y le ordenaron una resonancia para febrero de 2019, cuatro meses después del accidente. Los resultados arrojaron que tenía «una fractura sacrolumbar y un desgarro en el menisco interno de la rodilla izquierda», según demuestran los documentos clínicos. Le ordenaron una intervención mediante la cual le colocarían una prótesis, pero aún continúa esperando, dolorida y sin poder realizar ninguna actividad laboral, a que el seguro pague el resarcimiento económico que le corresponde.

«Yo cobro una pensión solamente. Estuve trabajando cuidando a una señora pero no puedo hacer fuerza, me duele mucho la columna. No puedo ni barrer ni lavar los platos. Me paro y me tengo que sentar porque me duele», explicó Beatriz. «Federación Patronal me da vueltas y no me paga, me dijeron que en un principio Mussi no denunció el choque, y que por eso se demoraron, pero yo sigo esperando, hace más de un año y medio», agregó.

Beatriz y Valeria cuentan que, tras el accidente, Mussi nunca se comunicó con ellas, algo que consideraron como «una vergüenza, una falta de respeto total. Encima mintió, porque la culpa fue de él y no se hizo cargo de nada y ahora el seguro tendría que hacer lo más sencillo posible. Estoy indignada, porque él (Mussi) de buena persona no tiene nada», indicó Beatriz.

Valeria en tanto, también espera que el seguro pague por los daños ocasionados a su motocicleta. Dice que estuvo seis meses sin poder trabajar por los dolores y que, como lo hacía en la informalidad, no pudo pagarse una tomografía para certificar las lesiones sufridas. «Mussi es un caradura, porque no denunció lo que ocurrió, es una falta de humanidad lo que hizo», aseguró.

De momento, las mujeres siguen esperando que Federación Patronal les pague lo que les corresponde. «Nos están dando vueltas, ya va más de un año y medio del accidente y seguimos sin cobrar», explican.