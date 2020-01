Rige un alerta por la ola de calor y no hay agua en Berazategui

La máxima para este sábado será de 35°.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por la ola de calor que atraviesa el conurbano bonaerense. La preocupación de los vecinos de Berazategui crece ante la falta de agua y la imposiblidad de hidratarse, higienizarse o refrescarse para no sufrir las altas temperaturas.

“Hace 48 horas que no sale ni siquiera una gota de agua de ninguna canilla!. ¿Cuándo van a solucionar ésto?. Es imposible estar asi con las temperaturas tan altas que tenenemos!. No les importa nada, siempre que llamas al CAV te toman por estúpido y te dicen que “rompió un caño” los 365 días del año se les rompe el caño la pmqlpl!”; se quejó Lorena, vecina de Berazategui.

Por su parte otra vecina, Daina, informó que “desde ayer (viernes) no tengo ni una gota de agua barrio Santa Carmen”. En tanto Patricia sostuvo que “aumentaron los impuestos pero no hay luz, agua y no barren más los cordones en barrio Jacarandá!”.

Según indicó el pronóstico extendido del SMN, el fin de semana en Buenos Aires se presentará nublado pero con temperaturas que oscilarán entre los 22 y los 35 grados. El alivio llegaría recién el lunes 27 de enero, con una mínima de 19ºC y una máxima de 28ºC.

Ante lo que se pronostica que va a ser un fin de semana caluroso, es importante tomar los recaudos adecuados para que las altas temperaturas no supongan un riesgo para la salud.

El nivel de estos alerta implica que las temperaturas podrían llegar a ser perjudiciales para la salud, en especial para los grupos de riesgo, como lo son los bebés, los niños pequeños, las personas mayores de 65 años o aquellas que presentan enfermedades crónicas (como hipertensión arterial, obesidad y/o diabetes).

Consejos: