Berazategui | Pacientes con Covid19 y niños con discapacidad, sin agua hace 48 horas

Nuevamente Berazategui sufre la falta de agua. Miles de vecinos se ven por estas horas perjudicados por la falta de suministro y reclaman al intendente Juan José Mussi por una solución a un problema que lleva años en el distrito.

Adultos mayores, familias con niños, pacientes de COVID19 y personas con discapacidad pusieron el grito en el cielo en las últimas horas, ya que sufren la falta de agua.

«Señor intendente, quiero aclararle nuevamente, que necesito agua urgente, usted se hace el indiferente ante los reclamos de la gente, le exigimos como ciudadanos berazateguenses, que si usted no está a la altura de ésto nuevamente, deje a gente nueva con su cargo de intendente, y que nos demuestre que hay esperanza nuevamente, en que nosotros los ciudadanos berazateguenses queremos vivir dignamente. Este es mi poema», escribió Ele Fernández, una vecina perjudicada por la falta de agua.

Delia, otra vecina afectada, escribió: «Por que debemos padecer la falta de agua? Estamos en pandemia o no se enteraron los funcionarios? Esto no es de ahora, hace años. Que nos espera en verano! ¿Orgullosos de que?».

Carina, mamá de una joven con discapacidad, expresó: «No pido un plan, no pido el IFE, no pido mercadería! Quiero agua! Mi hija es discapacitada (tiene 20 años) y con todo lo que esta pandemia significa, un hilo sale de la canilla. Tengo que juntar agua en baldes para poder lavar la ropa, para el baño, para limpiar, juntar agua para bañar a mi hija como si viviéramos en el campo, con el frío. Ya no se aguanta. Cuando estemos en los días de calor ¿cómo vamos a hacer los que no tenemos agua? es triste y desesperante. Agua necesitamos señor intendente del partido de Berazategui».

Sergio, cuya mujer fue diagnosticada con Covid19 y se recupera en su casa de Ranelagh, escribió en Berazategui Denuncia: «Señor Mussi mi mujer tiene coronavirus y está en casa desde hace seis día. Le cuento que desde el miércoles estamos sin agua ¿Le parece que tengamos que pasar por esto? El municipio debería por lo menos traernos agua envasada, pero ni para eso se molestan».

Mariana, en tanto, escribió: «Hoy ni una gota en barrio 6 de enero!! Mas que Edesur se ve que la culpa es desde que estaba SEGBA! Dejen de decir la misma boludez con que la culpa es de Edesur! Ya nadie lo cree. Ni se gasten en dar excusas. No hay excusa posible ante la falta de agua de hace años. Así fuera Edesur, ¿nadie puede intervenir para que esto no pase? ¿El municipio no puede poner generadores donde supuestamente no hay luz?? ¿El municipio no puede intimar al RESPONSABLE de que «Edesur» NOS HAGA ESTO?».

Cabe aclarar que, después de 36 horas sin agua, el viernes por la noche el municipio emitió un comunicado: «EN ESTE MOMENTO SIGUEN TRABAJANDO EN EL ACUEDUCTO. El personal de la Coordinación General de Servicios Sanitarios continúa con las tareas de reparación en el acueducto de El Pato por lo cual, aún, podría haber bajar presión de agua en algunas zonas«.