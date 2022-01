Berazategui: alumna de primaria ganó concurso Internacional de Composición Infantil

Vida Fernández Palmeyro tiene 10 años, es berazateguense y estudia en la Escuela Primaria N° 12 de El Pato (calle 544 y 610), Berazategui. En noviembre de 2020 resultó ganadora de la categoría Música Sinfónica en el Concurso Internacional de Composición Infantil ¡Hey Mozart!.

El concurso estaba destinado a jóvenes compositores que crean sus melodías cantadas, escritas o tocadas. La composición de Vida llegó a ser interpretada en 2021 por la Orquesta Juvenil Nacional San Martín en el Centro Cultural Néstor Kirchner.

El Concurso de Composición Infantil ¡Hey Mozart! es una iniciativa internacional que busca estimular la creatividad y el talento para la composición musical en niños de hasta 12 años de edad con el acompañamiento de sus profesores. El Programa de Coros y Orquestas de la provincia de Buenos Aires, impulsado desde la Dirección General de Cultura y Educación, invitó a participar del concurso a diferentes entidades de formación musical, entre ellas las Orquestas de Berazategui.

Fue así como Vida presentó la melodía que compuso en piano eléctrico, “Bailarina”. La pieza fue seleccionada y utilizada para la realización de un arreglo por parte de la Orquesta Juvenil Nacional San Martín. Esta fue finalmente ejecutada en el Centro Cultural Néstor Kirchner en 2021 -se sumó orquestación a la composición original-.

«Quiero dedicarme a la música»

“En la Orquesta de El Pato empecé tocando la flauta y pude participar del concurso”, expresó Vida. Y sumó: “Fui una de los 5 ganadores en la provincia de Buenos Aires. Cuando me enteré me sentí sorprendida y emocionada, no imaginé poder ganar. Pude ir a escucharlo y el arreglo orquestal sonó hermoso. Quiero seguir el camino de la música y dedicarme a ella. Me encantó participar y representar a Berazategui”.

Estimulación

En tanto Juan Apaolaza, coordinador de la Orquesta de El Pato y docente integrador, comentó: “Trabajamos arduamente para estimular a niños, niñas y adolescentes, acompañar sus trayectorias educativas y formarlos como músicos y ciudadanos».

«Lo hacemos articuladamente -a través del Programa Provincial de Coros y Orquestas- con la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad en cada propuesta. Invitamos a todos los niños y adolescentes que cursen sus estudios primarios o secundarios a participar de manera gratuita en las distintas orquestas locales, aprendiendo a tocar un instrumento: la 1° de Mayo, El Pato y Hudson, así como en su coro”.

Por su parte, Marcela Oviedo, directora de la Escuela de Música y coordinadora de los talleres barriales, destacó: “Desde la Secretaría de Cultura y Educación buscamos generar la vinculación de los y las orquestas del Programa Bonaerense con la Escuela de Música municipal».

«Queremos que los niños, niñas y adolescentes conozcan nuevos espacios y cuenten con las herramientas necesarias para seguir formándose como músicos. Los invitamos a todos a las Orquestas del Programa y a la Orquesta Escuela Municipal de Berazategui, donde la inscripción está abierta durante todo el año”.