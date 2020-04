Piden circular con precaución en Camino Centenario por presencia de zorros y gatos monteses

Desde el inicio de la cuarentena muchas zonas del mundo han visto el regreso a zonas habitables de animales que desde hace años se mantenían ocultos a la presencia humana. Ahora, muchos de ellos ganan la vía pública, pero también pueden ser víctimas de la presencia humana.

En la Área Protegida del Parque Pereyra Iraola, desde hace unas semanas se ven especies como el zorro o el gato montés. Este viernes, los Guardaparques alertaron que algunos ejemplares fueron hallados atropellados y sin vida al costado del Camino Centenario, por lo que piden tener especial cuidado al conducir por esa zona.

«La cuarentena esta favoreciendo la cura de ambientes y el avistamiento de especies que hace rato no podiamos ver, aunque sabíamos que estaban», expresaron los Guardaparques. «Salimos a monitorear y hacer registro de esto y, lamentablemente también nos encontramos con animales muertos, animales de gran porte y una gran belleza que no deberían estar reventados contra el asfalto del Camino Centenario», se lamentaron.

En ese sentido explicaron que esta situación de animales atropellados no debería darse por varias razones. Primero, explicaron, porque «Ha disminuido muchísimo el tránsito vehicular, al punto de tener una visibilidad amplia. Y segundo por que no hay quien no sepa en la región que está atravesando un Área Protegida», aclararon.



«En comunicaciones anteriores hablando desde hace un tiempo del «amor por la vida» y la «solidaridad con el otro». En ese sentido aseguran que «el otro no necesariamente somos los seres humanos, el otro puede ser un animal que cruza la ruta porque no sabe de sus peligros, simplemente sigue sus instintos. El otro es aquel ser vivo no humano que hace su vida en la noche para cazar, alimentarse, aparearse y enseñarle las cuestiones de su especie a sus crias», aseguraron.

«La pandemia está dejando a la vista qué buenas personas, qué solidarios y qué perseverantes somos, aún en situaciones extremas», aseguraron. «Pero también está dejando ver lo peor que tenemos, que es la avivada, el egoísmo, la especulación y la perversidad. Por suerte son los menos», aclararon los Guardaparques.



«Apelamos a la difusión de los ciudadanos acerca de los valores de nuestra querida Reserva de Biósfera, porque un Área Protegida, bien común de la sociedad, no la cuidamos solo los Guardaparques o quienes trabajamos y vivimos en este lugar. Sin la labor en conjunto con todos los ciudadanos no tiene razón de ser que estemos acá», explicaron para finalzar.