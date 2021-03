Berazategui | Asaltaron a una docente en el primer día de clases y su descargo se hizo viral

Hizo un fuerte descargo en las redes sociales “Acá el que trabaja, estudia y trata de progresar por el buen camino no tiene ni un solo beneficio”.

Una docente sufrió este lunes un asalto a manos de delincuentes que le robaron todas sus pertenencias, entre ellas el teléfono y la computadora que utilizaba para trabajar. Su descargo en las redes sociales se viralizó.

El robo se produjo cuando la trabajadora circulaba por calle 10 y 151. En ese momento, dos delincuentes la interceptaron y le robaron a punta de pistola, tras lo cual amenazaron con dispararle.

“¿Qué pienso? Que estoy harta de vivir en un país sin justicia, sin seguridad. Hoy mis derechos se vieron completamente vulnerados”, arrancó su descargo la mujer. “Soy docente, con todo el sacrificio, como todos los ciudadanos de bien, me levanto para trabajar. Los que me conocen saben que no solo trabajo en las escuelas, vendo Essen, cerámicas de forma virtual y trabajo en un centro terapéutico para progresar”.

“Con todo el esfuerzo me compré la semana pasada un teléfono nuevo para poder dar clases por zoom y escuchar mejor. Y vienen dos con un arma a las 7 am, mientras me bajaba del auto y me roban todo: cartera, notebook, celular nuevo”, explicó.

“Salí antes de casa para llegar temprano al colegio porque hoy era la primera mañana de la secundaria. Acá el que trabaja, estudia y trata de progresar por el buen camino no tiene ni un solo beneficio. Tuve que salir corriendo mientras me amenazaron diciendo que me iban a tirar un tiro, dejando mi auto abierto al que afortunadamente no se lo llevaron”.

“Ahora yo pregunto, ¿Quién me va a ayudar a mí a recuperar todo? ¿Cómo voy a seguir trabajando? Pido por favor, que hagan llegar este pedido a las autoridades de Berazategui y Quilmes y que una vez en la vida ayudan al que colabora para sacar el país adelante sin recibir nada de forma gratuita”, concluyó la mujer.