Berazategui: le partieron la cara de un piedrazo a anciano que se defendió de un robo

Se trata de Raúl Goitea, el hombre que en junio de 2021 hirió a dos jóvenes a los cuales acusó de haberle robado. En aquel momento aseguró que actuó en «defensa propia», aunque ahora vive atemorizado por familiares y allegados de los delincuentes.

Alejandra, sobrina de Goitea, había explicado que los hechos comenzaron cuando dos jóvenes, de 21 y 15 años, «dos pibes conocidos en el barrio porque le roban a todos los vecinos», intentaron robarle el canasto de basura a su tío en su vivienda de Berazategui. «Ahí es cuando él salió a increparlos y comenzaron a discutir».

La joven confirmó que su tío era de un arma de fuego y contaba con el permiso para portarla. Si bien se oyeron disparos, Alejandra aseguró que no fue intencionalmente, sino que «el arma se le debe haber caído y disparado sola, pero el no disparó; no sabemos que pasó en ese momento porque había mucha gente».

Por otra parte, sí confirmó que el otro herido, el joven de 15 años, recibió «solo un corte», y que, tras el hecho, regresó a la vivienda del anciano para robarse una bicicleta, el arma de fuego de la víctima y cascotear el frente de la misma.

«Ahora mi tío se tiene que ir del barrio por culpa de esta familia, porque están amenazando con hacer justicia», dijo Alejandra.

En tanto que Angela, una vecina de la misma cuadra donde viven las familias involucradas, sostuvo que los sindicados son «muy conflictivos» y que «Todos los conocen porque andan robando a todo el mundo. Raúl se canso porque le estaban robando y los baleó», aseguró.

En las últimas semanas, las agresiones contra Goitea -de 78 años de edad- volvieron. Insultos, golpes en las rejas del frente de su vivienda y, este lunes, un piedrazo que le abrió la cara. «Lo tuvimos que llevar al hospital porque perdió mucha sangre», indicó la sobrina de la víctima.

Los ataques ocurren en el domicilio donde actualmente reside el hombre, en 23 y 123.

MIRA EL ATAQUE: