Berazategui | Axel Kicillof entregó nuevos móviles para la Policía

El gobernador Axel Kicillof encabezó este lunes el acto de entrega de 30 móviles para la Policía de Berazategui en el playón municipal, acompañado del Intendente Municipal, Juan José Mussi.

Los patrulleros llegaron al distrito como aporte del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Bonaerense.

Precisamente el gobernador sostuvo que “Durante la etapa de Juan Patricio Mussi fueron castigados porque los distritos opositores no reciben equipamiento para los policías, lo cual es doblemente grave por la urgencia y necesidad de tener cubierta la cuestión de la seguridad y porque hay que ser muy irresponsables para gobernar la provincia discriminando a quienes no comparten la misma bandera política”.

“Lo que hemos hecho junto al Presidente, en el conurbano, es una distribución de los recursos en los municipios, que desemboca en lo que no se veía hace añares”.

En efecto, “Son 55 nuevos patrulleros y estamos esperando 20 patrulleros más, del tipo camionetas y también 14 motos, siempre en el marco de un plan de inversión muy fuerte” de “10 mil millones de pesos de la Provincia en materia de seguridad”.

En ese sentido, el gobernador sostuvo que “Sabemos que hay una campaña mediática pero nuestra decisión es seguir trabajando, nos dedicamos a transformar la realidad de los vecinos, en este caso de Berazategui”.

Al mismo tiempo, kicillof aseguró que “Berazategui no recibe patrulleros desde 2017” y que “hoy tiene 17 patrulleros funcionando, los cuales tienen un desgaste muy grande y necesitan una reposición”. Al respecto, manifestó que el Plan de inversión “Es una revolución” aunque aclaró que “el problema de la inseguridad tiene muchos factores, pero si la Policía no tiene los instrumentos no puede hacer su trabajo, tan simple como eso”.

Por su parte, Mussi expresó que durante la gestión de Maria Eugenia Vidal “Fue muy difícil” porque “nosotros mirabamos como las cosas pasaban por arriba por no ser un municipio del mismo palo de la gobernadora. Ahora nos sentimos acompañados por el gobierno nacional y el provincial. Hay problemas, pero estamos acompañados”, explico.

“Además de la presencia (policial), genera un valor agregado en los vecinos porque cambia absolutamente ver esta cantidad de patrulleros y los que van a llegar. Yo creo que Berazategui va a estar mucho más segura” aseguró Mussi.

Del acto participaron también el ministro de Salud, Dr. Daniel Gollán y la ministra de Comunicación Pública, la Licenciada Jesica Rey; el Dr. Leonardo Martínez Herrero, director provincial de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad bonaerense; David Pusatti, comisario Mayor/Jefe de Estación Departamental Berazategui; Mauricio Dadin, subcomisario Jefe de la Unidad de Policía de Prevención local y Carlos Boil, comisario inspector, jefe de Comando de Patrulla en Berazategui.