Malestar por la atención al cliente en el Banco Supervielle de Berazategui

Ciudadanos de Berazategui mostraron su enojo en las últimas horas por lo que consideran una mala atención de parte del Banco Supervielle hacia los clientes. La referencia es para la sucursal de la calle 12 y 148, en el centro de la ciudad.

Graciela, una de esas clientas, contó que el miércoles por la mañana la llegada del camión de caudales hizo que la atención se suspendiera y quedara mucha gente esperando. «Había gente discapacitada en las colas y ancianos. La cola para cobrar ocupaba toda la calle 12 y para los cajeros toda la cuadra de 148″.

La situación con los camiones de caudales es algo habitual en las entidades bancarias. Ante esto, muchos clientes se quejaron y pidieron que la recarga de dinero se haga fuera del horario de atención a los clientes: «Tienen que hacerlo en otro horario, se pierde hasta una hora y la gente sigue amontonada, ¿por qué no se cambia esto? aumenta el riesgo de contagio esto», se quejó Rubén, otro cliente.

Liliana, por su parte, comentó que «El peor banco en atención a sus clientes es el Supervielle. Los empleados son unos irrespetuosos, ya que no tienen paciencia para atender a los adultos mayores o a las personas con discapacidad».

«Una vergüenza es la atención. Ir a ese lugar es saber que se v a perder todo el día. Muchos adultos mayores no tienen apoderados y tienen que padecer estas cosas», se quejó otro cliente.

Perla, por su parte, dijo que es «Una vergüenza. Esos cajeros dan hasta $4000 por extracción en billetes de $100. Hay muchos viejitos que no tienen idea como hacer el trámite y nadie los ayuda. Mínimo tendría que haber un empleado en cada cajero. Si yo no acompañaba a mi mamá a cobrar no iba a poder sacar todo el sueldo sola. Los policías hacen lo que pueden no son empleados bancarios», expresó.

María Angélica, en tanto, aseguró que «Yo fui cómo a las 13 horas y salí de la «fila rápida» a las 16:45… También cerraron para no cargar los cajeros, pero de pronto la fila quedó parada cómo 1 hora. Encima, habiendo gente haciendo fila más de media cuadra, vinieron a levantar las sillas que ponen en la vereda: dejaron sólo algunas, 5 o 6 sillas para más de media cuadra de gente y más de dos horas de fila. La verdad esto está cada vez peor», se quejó.