Abuelo de Berazategui construyó una Bici-Tren para retirar a sus nietas del Jardín de Infantes

David Vozzi, vecino de Berazategui, construyó una bici-tren con la que retira a sus dos nietas del Jardín de Infantes. Sus compañeros del grupo de ciclismo lo ayudaron con el acondicionamiento del extraño rodado.

En diálogo con La Voz del Vecino (FMSecla 106.1), Vozzi, vecino del barrio Alberdi y de 64 años de edad, contó que «mis nietas, Juana y Bianca van al Jardín de Infantes Niño de Belén, que queda a unas 15 cuadras de casa. La idea de la Bici-tren se me ocurrió en pandemia».

En ese sentido, David contó que «mientras muchos se reinventaron, yo me preguntaba ¿Qué hago? y como estoy en el grupo de ciclistas Bera Bikes, se me ocurrió, mirando por internet y comentando con mi señora, hacer un enganche de un tambor a una bicicleta».

«Son los tambores de 205 litros de aceite, salí a poner la cara en los lubricentros y los conseguí», explicó Vozzi. «Por suerte tengo muchos amigos que se coparon y me ayudaron, porque sino es un presupuesto», añadió, y aclaró que, si bien no se da «mucha maña», sus compañeros de Bera Bikes lo ayudaron mucho para las diferentes tareas que implicaron acondicionar los tambores.

David recordó la primera vez que llegó al Jardín para retirar a sus nietas: «Tuvieron un shock cuando me vieron en la puerta; muchos me preguntan si no me da vergüenza llegar con la bici-tren al jardín, y la verdad es que ver la sonrisa de mis nietas cuando llego no tiene precio, asique no, no me da vergüenza».

Por último, David remarcó que todo nace de los valores inculcados por su familia, y dejó un lindo mensaje: «Son los valores que me inculcaron mis padres, dar, dar y dar, que todo vuelve».

