Mussi le respondió a la China Suárez por sus dichos sobre Berazategui

El escándalo del Wndagate salpicó ahora a Berazategui y hasta el mismo Juan José Mussi se metió en la disputa entre Wanda Nara y la China Suárez. Es que el Intendente salió a responderle a la actriz por una frase que le atribuyen a la joven acerca de una supuesta infidelidad de Maura Icardi sobre la empresaria.

Según indicaron en distintos programas de chimentos esta semana, Suárez le escribió a Mauro Icardi un mensaje con un simple «Hola?», y a partir de entonces se armó otra vez un gran revuelo.

De acuerdo con la periodista Mariana Brey, una amiga de la China le preguntó a la actriz si no sufría por todo el lío que se armó con el Wandagate y por algunas de las cosas que dijo Wanda Nara en la tele en su condición de «Jefa de familia» engañada por su marido.

Qué dijo la China Suárez

En ese marco, Brey explicó en su programa que «El año pasado le consulté a una amiga de la China cómo la estaba pasando, porque me parecía que lo podía estar sufriendo», comentó Brey. «La respuesta de la China a esta amiga fue, en ese momento, que me llamó muchísimo la atención y me hace gracia ahora van a entender por qué, en su seguridad y muy lejos de sentirse mal por todo esto le contestó «Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de zona norte». Como convencida de que ella tiene un nombre propio y nada de lo que se diga de ella la afecta. No le entran las balas, no la afecta», cerró Brey.

Fueron tales las repercusiones en las redes sociales que los dichos de la China se viralizaron rápidamente. Algunos la tildaron de discriminadora, en tanto otros dijeron que fue solo un chiste.

Quien no dejó pasar de largo los dichos de Suárez fue Juan José Mussi. El jefe comunal de Berazategui se sintió tocado seguramente y, desde su teléfono, le respondió a la actriz.

«Orgulloso de cada “Rosa de Berazategui«! Porque son las que trabajan para salir adelante, siendo muchas jefas de familia…¡Se empoderan cada día para no depender de nada ni nadie! No salen ni saldrán en las revistas pero son las modelos reales! Las verdaderas protagonistas», escribió el Intendente Mussi en sus redes sociales.