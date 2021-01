Berazategui | Cientos de personas se reunieron sin distanciamiento y sin usar tapabocas

Una imágen que duele y preocupa: cientos de personas se dieron cita el pasado 1 de enero en la localidad de Sourigues para celebrar la llegada de fin de año. La aglomeracion de gente y la falta de distanciamiento generan temor en la comunidad berazateguense mientras el gobierno estudia nuevas medidas restrictivas para evitar la tan temida “segunda ola” de covid19.

Las imágenes, que se viralizaron en las redes sociales, muestran a cientos de personas aglomeradas en la zona del puente de Avenida Vergara y las vías del Ferrocarril General Roca. Se trata de un punto geográfico que separa Sourigues y Ranelagh hasta el caul llegaron vecinos de ambas localidades.

De acuerdo con lo expresado por vecinos de la zona, durante la celebración no se presentaron en el lugar moviles policiales ni personal de Control Urbano de la Municipalidad de Berazategui. “Nos piden que denunciemos cuando hay gente reunida que no cumple el distancimamiento, pero cuando los llamás no vienen”, se quejaron.

Los mismos vecinos reportaron que la mayoría de los presentes eran “pibes, jóvenes que no toman conciencia de la situación que se está viviendo”. En ese sentido señalaron que “casi ninguno usó tapabocas, nadie respetó el distanciamiento… parece que a nadie le importa cuidarse ni cuidar a sus seres queridos, porque la mayoría de ellos tienen algún pariente mayor de edad o con alguna enfermedad preexistente. No se entiende cómo no quieren cuidarse”, indicaron.

Esta situación llega en momentos de suma preocupación para las autoridades sanitarias bonaerenses y nacionales. De hecho, el gobierno estudia por estas horas implementar un “toque de queda sanitario”, una medida que busca, en caso de aplicarse, evitar las reuniones y aglomeraciones, en especial de jóvenes que salen por la noche.

En las últimas horas, especialistas y asesores del gobernador Axel Kicillof pidieron por el “toque de queda sanitario”. Uno de ellos es el jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García. “Hay medidas que sabemos que funcionan más y otras que tienen más defectos. Uno sabe que es un conjunto de medidas, no se trata de una sola. Se está hablando de toque de queda sanitario… puede ser una opción, es una carta dentro de la baraja, pero no tendría que ser la única”, sostuvo.

También se expresó otra asesora de Kicillof, Elisa Estenssoro, que se desempeña como jefa de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de La Plata. “Hay que intensificar la campaña de comunicación de esta situación”, pidió en declaraciones a radio El Destape. “Yo veo la posibilidad de que haya un toque de queda sanitario, me parece que la situación lo está ameritando”, expresó, y advirtió que “hay que cortar con esto, porque sino las consecuencias van a ser mucho peores”.